Por qué se celebra el Día de la Madre en EE.UU. este domingo 10 de mayo

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha que conmemora el rol de la maternidad en Estados Unidos. Su origen surge de un movimiento de mujeres que buscaba mejoras en la salud pública y el bienestar social.

Por qué se celebra el Día de la Madre en EE.UU.

La celebración del Día de la Madre se le atribuye a tres mujeres estadounidenses: Ann Reeves Jarvis, su hija Anna y Julia Ward Howe.

A Reeves Jarvis le preocupaba la alta tasa de mortalidad infantil, muy frecuente en los Apalaches X/@librarycongress

Con relación a la primera, Jarvis fue una ama de casa de los Montes Apalaches que impartía clases de catecismo. Tuvo una docena de hijos, pero la mayoría fallecieron a causa de enfermedades como la difteria o el sarampión, según consignó Smithsonian.

Estas tragedias llevaron a Jarvis a ayudar a otras madres y familias para evitar que atravesaran experiencias similares. Así, a mediados del siglo XIX, organizó los “Clubes de Trabajo del Día de la Madre” en Virginia Occidental, con el objetivo de combatir las condiciones de vida insalubres.

Cuando estalló la Guerra Civil, trabajó para promover la paz y la unidad. Una de sus iniciativas fue el “Día de la Amistad de las Madres”, un programa que buscaba reunir a familias de ambos bandos y restaurar el sentido de comunidad.

Anna Jarvis estableció un Día de la Madres en honor a su madre X/@manflorico

El 9 de mayo de 1905, Reeves falleció a los 72 años. Como alternativa para honrar su legado, su hija Anna impulsó un Día Nacional de las Madres el segundo domingo de mayo, fecha en la que falleció su madre.

Anna eligió claveles blancos como emblema e instó a la gente a escribir cartas sinceras de agradecimiento a sus progenitoras.

Para 1914, el presidente Wilson proclamó el primer Día Nacional de las Madres justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial.

Cuál es el segundo origen del Día de la Madre

Reeves no fue el único apellido destacado en esta efeméride. A la poeta y defensora de los derechos de las mujeres, Julia Ward Howe, también se le atribuye el Día de la Madre desde 1870.

Howe emitió en 1870 lo que hoy se conoce como la "Proclama del Día de la Madre" , documento que instaba a las mujeres a evitar la crueldad de la guerra X/@librarycongress

Horrorizada por la muerte que presenció durante la Guerra Civil y preocupada por la guerra franco-prusiana en el extranjero, publicó lo que hoy se conoce como la “Proclama del Día de la Madre”.

El documento señalaba que todas las mujeres tenían voz en los asuntos internacionales porque solo las mamás conocían el verdadero costo de dar vida y criar a la humanidad.

Qué se regalo por el Día de la Madre en EE.UU.

Para este año, la Federación Nacional de Minoristas estima que los estadounidenses van a gastar más de US$39.000 millones por el Día de la Madre. Los principales destinos de compra de regalos este año incluyen: