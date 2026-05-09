“No perdimos el ritmo”: Mullin advierte el cambio de estrategia con la que el ICE trabaja con fuerzas del orden local

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, declaró que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no han bajado el ritmo y que las fuerzas locales colaborarán para realizar más detenciones. Según compartió, la estrategia sigue en pie y no se limita a personas con antecedentes penales.

Secretario del DHS afirma que ICE tendrá más apoyo local

Mullin concedió una entrevista al programa de Newsmax TV, Rob Schmitt Tonight, en la cual aseguró que las agencias responsables de la seguridad migratoria continúan esforzándose al máximo. “No perdimos el ritmo. Seguimos por el buen camino”, dijo.

Afirmó que, un día antes, habían sido arrestadas más de 1900 personas y que cerca de 60.000 permanecen detenidas en espera de su proceso de deportación. Para continuar en esa misma línea declaró que trabajarán para que más fuerzas del orden locales firmen el acuerdo 287(g) y colaboren con el ICE.

El funcionario no especificó con qué policía estatal o local había mantenido una reunión, únicamente dijo que el programa ha resultado muy efectivo y seguirá vigente. Incluso, aseguró que agentes de ICE le transmitieron sorpresa por los cambios, ya que, según su versión, bajo la administración de Joe Biden era difícil trasladar a personas detenidas por fuerzas locales y deportarlas una vez que salían de esa custodia. Pero ahora, dijo el secretario, “estamos muy enfocados en eso, así que no, absoluta y positivamente no vamos a frenar ni un poco”.

El ICE colaborará con más autoridades locales Fotomontaje: ICE y stock en canva

Qué es el programa 287(g) que el DHS busca ampliar en EE.UU.

El programa 287(g) permite que agencias policiales estatales y locales autorizadas colaboren con ICE en funciones federales de control migratorio bajo supervisión federal. De acuerdo con el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés), el problema de la iniciativa es que empeora la discriminación policial y aumenta el riesgo de arrestos, detenciones y deportaciones.

Según esa organización, el programa permite que agencias locales reciban facultades para identificar, interrogar, arrestar y transportar a personas por motivos migratorios, lo que incrementa el riesgo de detenciones y deportaciones.

El DHS busca mantener la estrategia, pero con menor exposición pública

La entrevista con Mullin también llamó la atención porque, cuando avanzaba su nominación para encabezar el DHS, afirmó que quería que las agencias a su cargo estuvieran lejos de los titulares.

Markwayne Mullin, secretarios del DHS defiende la labor del ICE Jacquelyn Martin - AP

“Nuestros agentes de ICE, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y todas las demás agencias de seguridad que tenemos bajo el DHS deberían hacer su trabajo sin ser acosados por los medios”, dijo el funcionario.

En esta última entrevista aceptó que las agencias han enfrentado algunos problemas judiciales y que trabajan en ello. Sin embargo, enfatizó que eso no significa que hayan bajado el ritmo y que continuarán con los procesos de detención y deportación.