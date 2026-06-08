Calendario completo del Mundial de Norteamérica 2026
Calendario completo del Mundial 2026, que se inicia el jueves y culmina el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones repartidas en
Calendario completo del Mundial 2026, que se inicia el jueves y culmina el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones repartidas en doce grupos en la primera fase
Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final.
El partido inaugural se juega este jueves en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), en las afueras de Nueva York.
En total se disputarán 104 partidos, con 72 en la primera fase.
. Los 12 grupos:
A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza
C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
PRIMERA FASE
. Primera jornada
11 de junio
(19h00 GMT) México - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México
(02h00 GMT del 12 de junio) Corea del Sur - República Checa (Grupo A) - Estadio de Guadalajara
12 de junio
(19h00 GMT) Canadá - Bosnia (Grupo B) - Estadio de Toronto
(01h00 GMT del 13/06) Estados Unidos - Paraguay (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles
13 de junio
(19h00 GMT) Catar - Suiza (Grupo B) - Estadio de la Bahía de San Francisco
(22h00 GMT) Brasil - Marruecos (Grupo C) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(01h00 GMT del 14/06) Haití - Escocia (Grupo C) - Estadio de Boston
(04h00 GMT del 14/06) Australia - Turquía (Grupo D) - BC Place de Vancouver
14 de junio
(17h00 GMT) Alemania - Curazao (Grupo E) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Países Bajos - Japón (Grupo F) - Estadio de Dallas
(23h00 GMT) Costa de Marfil - Ecuador (Grupo E) - Estadio de Filadelfia
(02h00 GMT del 15/06) Suecia - Túnez (Grupo F) - Estadio de Monterrey
15 de junio
(16h00 GMT) España - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Atlanta
(19h00 GMT) Bélgica - Egipto (Grupo G) - Estadio de Seattle
(22h00 GMT) Arabia Saudita - Uruguay (Grupo H) - Estadio de Miami
(01h00 GMT del 16/06) Irán - Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles
16 de junio
(19h00 GMT) Francia - Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(22h00 GMT) Irak - Noruega (Grupo I) - Estadio de Boston
(01h00 GMT del 17/06) Argentina - Argelia (Grupo J) - Estadio de Kansas City
(04h00 GMT del 17/06) Austria - Jordania (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco
17 de junio
(17h00 GMT) Portugal - RD Congo (Grupo K) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Inglaterra - Croacia (Grupo L) - Estadio de Dallas
(23h00 GMT) Ghana - Panamá (Grupo L) - Estadio de Toronto
(02h00 GMT del 18/06) Uzbekistán - Colombia (Grupo K) - Estadio de Ciudad de México
. Segunda jornada
18 de junio
(16h00 GMT) República Checa - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Atlanta
(19h00 GMT) Suiza - Bosnia (Grupo B) - Estadio de Los Ángeles
(22h00 GMT) Canadá - Catar (Grupo B) - BC Place de Vancouver
(01h00 GMT del 19/06) México - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Guadalajara
19 de junio
(19h00 GMT) Estados Unidos - Australia (Grupo D) - Estadio de Seattle
(22h00 GMT) Escocia - Marruecos (Grupo C) - Estadio de Boston
(01h00 GMT del 20/06) Brasil - Haití (Grupo C) - Estadio de Filadelfia
(04h00 GMT del 20/06) Turquía - Paraguay (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco
20 de junio
(19h00 GMT) Países Bajos - Suecia (Grupo F) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Alemania - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Toronto
(00h00 GMT del 21/06) Ecuador - Curazao (Grupo E) - Estadio de Kansas City
(04h00 GMT del 21/06) Túnez - Japón (Grupo F) - Estadio de Monterrey
21 de junio
(16h00 GMT) España - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Atlanta
(19h00 GMT) Bélgica - Irán (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles
(22h00 GMT) Uruguay - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Miami
(01h00 GMT del 22/06) Nueva Zelanda - Egipto (Grupo G) - BC Place de Vancouver
22 de junio
(17h00 GMT) Argentina - Austria (Grupo J) - Estadio de Dallas
(21h00 GMT) Francia - Irak (Grupo I) - Estadio de Filadelfia
(00h00 del 23/06) Noruega - Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(03h00 GMT del 23/06) Jordania - Argelia (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco
23 de junio
(17h00 GMT) Portugal - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Inglaterra - Ghana (Grupo L) - Estadio de Boston
(23h00 GMT) Panamá - Croacia (Grupo L) - Estadio de Toronto
(02h00 GMT del 24/06) Colombia - RD Congo (Grupo K) - Estadio de Guadalajara
Tercera jornada
24 de junio
(19h00 GMT) Suiza - Canadá (Grupo B) - BC Place de Vancouver
(19h00 GMT) Bosnia - Catar (Grupo B) - Estadio de Seattle
(22h00 GMT) Escocia - Brasil (Grupo C) - Estadio de Miami
(22h00 GMT) Marruecos - Haití (Grupo C) - Estadio de Atlanta
(01h00 GMT del 25/06) República Checa - México (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México
(01h00 GMT del 25/06) Sudáfrica - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Monterrey
25 de junio
(20h00 GMT) Curazao - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Filadelfia
(20h00 GMT) Ecuador - Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(23h00 GMT) Japón - Suecia (Grupo F) - Estadio de Dallas
(23h00 GMT) Túnez - Países Bajos (Grupo F) - Estadio de Kansas City
(02h00 GMT del 26/06) Turquía - Estados Unidos (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles
(02h00 GMT del 26/06) Paraguay - Australia (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco
26 de junio
(19h00 GMT) Noruega - Francia (Grupo I) - Estadio de Boston
(19h00 GMT) Senegal - Irak (Grupo I) - Estadio de Toronto
(00h00 GMT del 27/06) Cabo Verde - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Houston
(00h00 GMT del 27/06) Uruguay - España (Grupo H) - Estadio de Guadalajara
(03h00 GMT del 27/06) Egipto - Irán (Grupo G) - Estadio de Seattle
(03h00 GMT del 27/06) Nueva Zelanda - Bélgica (Grupo G) - BC Place de Vancouver
27 de junio
(21h00 GMT) Panamá - Inglaterra (Grupo L) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(21h00 GMT) Croacia - Ghana (Grupo L) - Estadio de Filadelfia
(23h30) Colombia - Portugal (Grupo K) - Estadio de Miami
(23h30) RD Congo - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Atlanta
(02h00 GMT del 28/06) Argelia - Austria (Grupo J) - Estadio de Kansas City
(02h00 GMT del 28/06) Jordania - Argentina (Grupo J) - Estadio de Dallas
DIECISEISAVOS DE FINAL
28 de junio
(19h00 GMT) 2A - 2B - Estadio de Los Ángeles (Partido 73)
29 de junio
(17h00 GMT) 1C - 2F - Estadio de Houston (P76)
(20h30 GMT) 1E - 3ABCDF - Estadio de Boston (P74)
(01h00 GMT del 30/06) 1F - 2C - Estadio de Monterrey (P75)
30 de junio
(17h00 GMT) 2E - 2I - Estadio de Dallas (P78)
(21h00 GMT) 1I - 3CDFGH - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P77)
(01h00 GMT del 1/07) 1A - 3CEFHI - Estadio de Ciudad de México (P79)
1 de julio
(16h00 GMT) 1L - 3EHIJK - Estadio de Atlanta (P80)
(20h00 GMT) 1G - 3AEHIJ - Estadio de Seattle (P82)
(00h00 GMT del 2/7) 1D - 3BEFIJ - Estadio de la Bahía de San Francisco (P81)
2 de julio
(19h00 GMT) 1H - 2J - Estadio de Los Ángeles (P84)
(23h00 GMT) 2K - 2L - Estadio de Toronto (P83)
(03h00 GMT del 3/7) 1B - 3EFGIJ - BC Place de Vancouver (P85)
3 de julio
(18h00 GMT) 2D - 2G - Estadio de Dallas (P88)
(22h00 GMT) 1J - 2H - Estadio de Miami (P86)
(01h30 GMT del 4/7) 1K - 3DEIJL - Estadio de Kansas City (P87)
OCTAVOS DE FINAL
4 de julio
(17h00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)
(21h00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)
5 de julio
(20h00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)
(00h00 GMT del 6/7) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)
6 de julio
(19h00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)
(00h00 GMT del 7/7) G81 - G82 - Estadio de (P94) Seattle
7 de julio
(16h00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)
(20h00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)
CUARTOS DE FINAL
9 de julio
(20h00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)
10 de julio
(19h00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)
11 de julio
(21h00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)
12 de julio
(01h00 GMT del 13/7) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)
SEMIFINALES
14 de julio
(19h00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)
15 de julio
(19h00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
18 de julio
(21h00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami
FINAL
19 de julio
(19h00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey