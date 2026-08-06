Calendario de la primera fase de la Leagues Cup
Calendario de la primera fase de la Leagues Cup; los partidos se disputarán entre el 26 de julio y el 3 de agosto
Calendario de la primera fase de la Leagues Cup 2026:
-- Primera fecha:
- Martes
En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pachuca (MEX) 3-1
En Columbus: Columbus Crew (USA) - Atlas (MEX) 3-1
En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Juárez (MEX) 1-2
En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pumas (MEX) 3-0
En Sandy: Tigres (MEX) - Real Salt Lake (USA) 6-5 en penales (1-1)
En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - Atlante (MEX) 0-1
- Miércoles
En Monterrey: Monterrey (MEX) - Orlando City (USA) 1-2
En Fort Lauderdale: Inter Miami (USA) - Atlético San Luis (MEX) 4-2
En Nashville: Nashville SC (USA) - León (MEX) 0-1
En Frisco: FC Dallas (USA) - Querétaro (MEX) 2-0
En Toluca: Toluca (MEX) - Seattle Sounders (USA) 3-0
En Los Ángeles: LAFC (USA) - Guadalajara (MEX) 5-4 en penales (1-1)
- Jueves
En Harrison: New York City FC (USA) - Santos Laguna (MEX)
En Chester: Philadelphia Union (USA) - Cruz Azul (MEX)
En Chicago: Chicago Fire (USA) - Necaxa (MEX)
En Austin: Austin FC (USA) - Tijuana (MEX)
En Ciudad de México: América (MEX) - San Diego FC (USA)
En Portland: Portland Timbers (USA) - Puebla (MEX)
-- Segunda fecha:
- Viernes
En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Atlas (MEX)
En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pachuca (MEX)
En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pumas (MEX)
En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Tigres (MEX)
En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - Juárez (MEX)
- Sábado
En Orlando: Orlando City (USA) - León (MEX)
En Miami: Inter Miami (USA) - Monterrey (MEX)
En San José: Guadalajara (MEX) - FC Dallas (USA)
En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Atlante (MEX)
- Domingo
En Los Ángeles: LAFC (USA) - Toluca (MEX)
En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Querétaro (MEX)
En Harrison: New York City FC (USA) - Cruz Azul (MEX)
En Chester: Philadelphia Union (USA) - Necaxa (MEX)
En Chicago: Chicago Fire (USA) - Santos Laguna (MEX)
En Nashville: Nashville SC (USA) - Atlético San Luis (MEX)
En Austin: Austin FC (USA) - Puebla (MEX)
En San Diego: San Diego FC (USA) - Tijuana (MEX)
En Portland: Portland Timbers (USA) - América (MEX)
-- Tercera fecha:
- Martes 11
En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pachuca (MEX)
En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pumas (MEX)
En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Atlas (MEX)
En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Atlante (MEX)
En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Juárez (MEX)
En Monterrey: Tigres (MEX) - Vancouver Whitecaps (CAN)
- Miércoles 12
En Miami: Inter Miami (USA) - León (MEX)
En Orlando: Orlando City (USA) - Atlético San Luis (MEX)
En Nashville: Nashville SC (USA) - Monterrey (MEX)
En Toluca: Toluca (MEX) - FC Dallas (USA)
En San Diego: San Diego FC (USA) - Puebla (MEX)
En Los Ángeles: LAFC (USA) - Querétaro (MEX)
En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Guadalajara (MEX)
- Jueves 13
En Harrison: New York City FC (USA) - Necaxa (MEX)
En Chester: Philadelphia Union (USA) - Santos Laguna (MEX)
En Austin: Austin FC (USA) - América (MEX)
En Chicago: Chicago Fire (USA) - Cruz Azul (MEX)
En Portland: Portland Timbers (USA) - Tijuana (MEX)