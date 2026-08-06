LA NACION

Calendario de la primera fase de la Leagues Cup

Calendario de la primera fase de la Leagues Cup; los partidos se disputarán entre el 26 de julio y el 3 de agosto

Calendario de la primera fase de la Leagues Cup
Calendario de la primera fase de la Leagues CupShutterstock

Calendario de la primera fase de la Leagues Cup 2026:

-- Primera fecha:

- Martes

En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pachuca (MEX) 3-1

En Columbus: Columbus Crew (USA) - Atlas (MEX) 3-1

En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Juárez (MEX) 1-2

En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pumas (MEX) 3-0

En Sandy: Tigres (MEX) - Real Salt Lake (USA) 6-5 en penales (1-1)

En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - Atlante (MEX) 0-1

- Miércoles

En Monterrey: Monterrey (MEX) - Orlando City (USA) 1-2

En Fort Lauderdale: Inter Miami (USA) - Atlético San Luis (MEX) 4-2

En Nashville: Nashville SC (USA) - León (MEX) 0-1

En Frisco: FC Dallas (USA) - Querétaro (MEX) 2-0

En Toluca: Toluca (MEX) - Seattle Sounders (USA) 3-0

En Los Ángeles: LAFC (USA) - Guadalajara (MEX) 5-4 en penales (1-1)

- Jueves

En Harrison: New York City FC (USA) - Santos Laguna (MEX)

En Chester: Philadelphia Union (USA) - Cruz Azul (MEX)

En Chicago: Chicago Fire (USA) - Necaxa (MEX)

En Austin: Austin FC (USA) - Tijuana (MEX)

En Ciudad de México: América (MEX) - San Diego FC (USA)

En Portland: Portland Timbers (USA) - Puebla (MEX)

-- Segunda fecha:

- Viernes

En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Atlas (MEX)

En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pachuca (MEX)

En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pumas (MEX)

En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Tigres (MEX)

En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - Juárez (MEX)

- Sábado

En Orlando: Orlando City (USA) - León (MEX)

En Miami: Inter Miami (USA) - Monterrey (MEX)

En San José: Guadalajara (MEX) - FC Dallas (USA)

En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Atlante (MEX)

- Domingo

En Los Ángeles: LAFC (USA) - Toluca (MEX)

En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Querétaro (MEX)

En Harrison: New York City FC (USA) - Cruz Azul (MEX)

En Chester: Philadelphia Union (USA) - Necaxa (MEX)

En Chicago: Chicago Fire (USA) - Santos Laguna (MEX)

En Nashville: Nashville SC (USA) - Atlético San Luis (MEX)

En Austin: Austin FC (USA) - Puebla (MEX)

En San Diego: San Diego FC (USA) - Tijuana (MEX)

En Portland: Portland Timbers (USA) - América (MEX)

-- Tercera fecha:

- Martes 11

En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pachuca (MEX)

En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pumas (MEX)

En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Atlas (MEX)

En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Atlante (MEX)

En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Juárez (MEX)

En Monterrey: Tigres (MEX) - Vancouver Whitecaps (CAN)

- Miércoles 12

En Miami: Inter Miami (USA) - León (MEX)

En Orlando: Orlando City (USA) - Atlético San Luis (MEX)

En Nashville: Nashville SC (USA) - Monterrey (MEX)

En Toluca: Toluca (MEX) - FC Dallas (USA)

En San Diego: San Diego FC (USA) - Puebla (MEX)

En Los Ángeles: LAFC (USA) - Querétaro (MEX)

En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Guadalajara (MEX)

- Jueves 13

En Harrison: New York City FC (USA) - Necaxa (MEX)

En Chester: Philadelphia Union (USA) - Santos Laguna (MEX)

En Austin: Austin FC (USA) - América (MEX)

En Chicago: Chicago Fire (USA) - Cruz Azul (MEX)

En Portland: Portland Timbers (USA) - Tijuana (MEX)

AFP
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