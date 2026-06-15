Calendario del Grupo H: cómo ver desde EE.UU. todos los partidos del Mundial 2026 hoy

El Grupo H del Mundial 2026 reúne a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, con partidos repartidos entre sedes de Estados Unidos y México, con transmisión garantizada en el mercado estadounidense en inglés y en español.

Partidos del Grupo H en el Mundial 2026 y horarios en EE.UU.

El Grupo H del Mundial se disputa entre el 15 y el 27 de junio, con cruces programados en horario del Este y del Centro de EE.UU.

El Grupo H se presenta este 13 de junio en el Mundial 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Lunes 15 de junio de 2026

España vs. Cabo Verde – Estadio Atlanta (Atlanta)

12:00 p.m. ET.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Estadio Miami (Miami)

6:00 p.m. ET.

Domingo 21 de junio de 2026

España vs. Arabia Saudita – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

12:00 p.m. ET.

Uruguay vs. Cabo Verde – Hard Rock Stadium (Miami)

6:00 p.m. ET.

El estadio tendrá partidos correspondientes a los grupos A, C, H y K (Instagram/@grndsmn)

Viernes 26 de junio de 2026

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – NRG Stadium (Houston)

8:00 p.m. ET.

Uruguay vs. España – Estadio Akron (Guadalajara, México)

8:00 p.m. ET.

Dónde ver el Grupo H en Estados Unidos

En Estados Unidos, los derechos del Mundial 2026 están divididos entre FOX Sports para las transmisiones en inglés y Telemundo/Universo para la cobertura en español.

para las transmisiones en inglés y para la cobertura en español. FOX y FS1 repartirán los partidos de fase de grupos en sus señales lineales, mientras que Telemundo y Universo ofrecerán todos los encuentros con relatos en español, incluidos los del Grupo H.

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Para streaming en español, Peacock transmitirá los 104 partidos del Mundial en vivo para sus suscriptores Premium y Premium Plus, al replicar la señal de Telemundo y Universo vía online.

En paralelo, plataformas como la app de Telemundo, la app de FOX Sports y servicios de “live TV” como fuboTV o similares integran estas señales en sus paquetes, según detallan las guías de TV del torneo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.