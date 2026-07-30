Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Creo que las redadas del ICE son crueles e inhumanas”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ratificó su postura contra las políticas de control migratorio. El mandatario municipal cuestionó la efectividad de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y exigió cambios estructurales en el sistema.

Mamdani consideró que las redadas del ICE “son crueles”

En una conferencia de prensa realizada en junio por el Mundial 2026, Mamdani expresó su rechazo a las tácticas de vigilancia del ICE. El mandatario sostuvo que estos actos son innecesarios para el mantenimiento del orden público y la paz social.

“Quiero ser muy claro sobre el hecho de que creo que las redadas de ICE son crueles, son inhumanas, no hacen nada para servir al interés de la seguridad pública”, aseguró el alcalde. Según mencionó, el mandatario municipal dirigió este mensaje directamente al presidente Donald Trump.

“He compartido eso directamente con el presidente y lo he compartido en público; es un sentimiento que muchos neoyorquinos comparten”, enfatizó Mamdani. En ese contexto, según dijo, la ciudad busca la protección de todos sus residentes independientemente de su origen geográfico o su condición legal actual.

Mamdani reafirmó que la ciudad de Nueva York no coopera con el ICE

En una entrevista con Noticias Telemundo publicada el 22 de julio, Mamdani descartó cualquier posibilidad de que la ciudad neoyorquina trabaje conjuntamente con el ICE. “Nunca colaboraremos en la aplicación de leyes migratorias civiles”, manifestó el demócrata.

En ese marco, explicó que ningún agente federal puede ingresar a propiedades de la ciudad de Nueva York sin una orden judicial firmada. Además, prometió hacer “todo lo posible” para garantizar la protección de los neoyorquinos ante los operativos migratorios.

Por último, habló de sus políticas en torno a la defensa de los extranjeros. “Estamos orgullosos de ser una ciudad santuario. Hemos visto un tipo de medidas de control migratorio que van mucho más allá de lo que la mayoría de los neoyorquinos quieren ver”, afirmó.

Mamdani propuso eliminar al ICE en todo EE.UU.

En la conferencia durante la Copa del Mundo, el alcalde de Nueva York propuso la eliminación definitiva del ICE como entidad operativa. En reemplazo, visualizó una reforma integral que sustituya el enfoque punitivo por uno que respete la integridad de las personas.

Zohran Mamdani cuestionó las tácticas del ICE y pidió por su abolición

“Creo que el ICE como entidad es una que debería ser abolida y que deberíamos regresar a un sistema de inmigración que tenga más humanidad en su corazón”, afirmó Mamdani. El mandatario argumentó que aboga por un marco administrativo que valore el aporte cultural y económico de los inmigrantes en la historia.