Migración en EE.UU.: confirman el avance del ICE con nuevos centros de detención en Seattle, Denver, Miami y Filadelfia

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) inició una investigación de mercado para abrir cuatro nuevos centros de detención en sus jurisdicciones de Seattle, Filadelfia, Miami y Denver. Según los planes, en total tendrán capacidad para albergar a 5500 detenidos.

El ICE ampliará su capacidad de detención de migrantes con nuevos centros

De acuerdo con el sitio web de la Administración de Servicios Generales de EE.UU., el ICE planea ampliar su capacidad operativa e inició un proceso de investigación para licitar centros de detención en áreas estratégicas. Según el documento, las sedes deberán ser propiedad del contratista elegido y operadas directamente.

El ICE está en la búsqueda de nuevas sedes para albergar a migrantes detenidos loopnet / ICE

Otro requisito que establece el ICE a través de su oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) es que las instalaciones deberán ser de uso exclusivo para la agencia y su población de detenidos. Eso significa que no se permitirá el alojamiento de presos o internos de ninguna otra institución de seguridad.

Las autoridades migratorias también especifican que los centros deberán tener la capacidad para albergar a hombres y mujeres de niveles de custodia bajo y medio.

Cómo serán los nuevos centros de detención del ICE

De acuerdo con los requerimientos establecidos por el ICE, los nuevos centros de detención que podrían abrirse en Seattle, Filadelfia, Miami y Denver deberán ofrecer todos los servicios a los migrantes para que no sea necesario trasladarlos a otros edificios.

El ICE estableció una serie de condiciones que deben cumplir los contratistas en los nuevos centros de detención Foto ICE.gov

En esa línea, de acuerdo con Telemundo, cada uno de los centros deberá contar con cinco salas de audiencias para jueces de inmigración y por lo menos 20 oficinas para abogados. Además, los contratistas deberán ofrecer los siguientes servicios en las instalaciones:

Alojamiento : espacio físico para albergar a los detenidos.

: espacio físico para albergar a los detenidos. Atención médica y de salud mental : servicios integrales para la población bajo custodia.

: servicios integrales para la población bajo custodia. Servicios de guardia : seguridad dentro de las instalaciones.

: seguridad dentro de las instalaciones. Transporte : traslado de los detenidos según sea necesario.

: traslado de los detenidos según sea necesario. Servicio de alimentos : provisión de comidas diarias.

: provisión de comidas diarias. Gestión de detención: proporcionar todo el personal, la administración, el equipo y los suministros necesarios para cubrir los aspectos operativos del centro.

Cuándo abrirán los nuevos centros de detención del ICE

El documento del ICE refleja el deseo de la agencia de contar con los nuevos centros de detención en el menor tiempo posible. Se especifica que cualquier instalación seleccionada deberá estar en condiciones de comenzar a albergar detenidos dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación del contrato.

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Las empresas interesadas tuvieron hasta el 17 de julio para presentar su información. Sin embargo, según las normativas federales de adquisición, el aviso se emitió únicamente con el propósito de efectuar una investigación de mercado.

Hasta ahora el gobierno no confirmó una invitación formal a licitar o una propuesta de contrato, por lo que los plazos, las sedes específicas y sus características todavía no se conocen.

El ICE busca nuevos centros mientras crece la cantidad de migrantes detenidos

El anuncio de la posible apertura de cuatro nuevos centros de detención del ICE se dio en momentos en que la agencia alcanzó un nuevo récord de arrestos de migrantes: casi 40.000 en junio pasado, de acuerdo con Telemundo.

Las cifras actuales indican que el ICE aloja un total de 65.000 detenidos en 207 centros distribuidos en 40 estados.