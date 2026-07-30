Noticias del ICE, hoy: nuevo modus operandi para aumentar las detenciones migratorias y qué se espera en agosto 2026

Las políticas de control migratorio en Estados Unidos atraviesan una nueva etapa. Durante julio, las cifras de arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzaron su nivel más alto desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, mientras el Gobierno comenzó a desplegar nuevas estrategias para ampliar el alcance de las detenciones.

ICE supera los 1400 arrestos diarios y julio se encamina a un récord

De acuerdo con The Washington Post, los primeros doce días de julio mostraban que el organismo estaba encaminado a registrar el mayor número de arrestos mensuales de la actual administración. La información, basada en datos de detención entregados al Congreso de Estados Unidos, refleja una aceleración sostenida de los operativos durante las últimas semanas.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

El promedio diario superó las 1400 personas arrestadas, una cifra que representa el punto más alto del actual mandato presidencial. La administración mantiene como objetivo incrementar las deportaciones y sostiene que busca expulsar a un millón de inmigrantes indocumentados por año, bajo una política que prioriza la aplicación de la ley migratoria en todo el país.

Entre junio y julio también se observó un crecimiento constante en los ingresos a centros de detención. Según The Washington Post, durante el sexto mes del año fueron enviadas a esas instalaciones más de 39.500 personas, lo que superó el máximo registrado en diciembre del año anterior.

De mantenerse la tendencia observada durante julio, el total mensual terminaría por encima de ese registro.

Entre los datos provistos por The Washington Post, se destacan:

Más de 1400 arrestos diarios en promedio durante los primeros 12 días de julio.

Junio cerró con más de 39.500 personas enviadas a centros de detención.

Los arrestos acumulados en 2026 crecieron más de un 40% frente al mismo período de 2025.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicaron que en algunos días se superaron los 2000 arrestos.

ICE amplía los arrestos en aeropuertos contra extranjeros con visas vencidas

Los aeropuertos comenzaron a convertirse en uno de los escenarios principales de la estrategia migratoria. Según una investigación de The New York Times, agentes vestidos de civil realizaron arrestos en al menos quince terminales aéreas durante las últimas semanas.

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Entre los detenidos figuran ciudadanos extranjeros con visas vencidas, cónyuges de ciudadanos estadounidenses, trabajadores del sector tecnológico y personas que incluso mantienen solicitudes migratorias pendientes.

La investigación señala que la medida representa una ampliación de un mecanismo que anteriormente estaba dirigido principalmente a personas con órdenes finales de deportación. Ahora, el programa aparentemente incluye también a quienes permanecen en el país con visas vencidas, un universo más amplio.

Muchos de esos inmigrantes permanecían en una situación jurídica compleja porque aguardaban la aprobación de extensiones de visa o de la residencia permanente y, mientras tanto, contaban con permisos de trabajo.

TSA comparte datos de viajeros con ICE y facilita arrestos en aeropuertos

La ampliación de los arrestos en terminales aéreas coincide con un fortalecimiento del intercambio de información entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el ICE.

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Según CBS News, ambas agencias incrementaron el flujo de datos sobre viajeros extranjeros, incluidas personas sin antecedentes criminales pero sospechadas de encontrarse en infracción de las normas migratorias por razones administrativas, como permanecer en el país después del vencimiento de una visa.

Fuentes consultadas por CBS indicaron que los agentes de la TSA proporcionan cada vez más información y avisos para que ICE pueda localizar, detener y procesar a personas consideradas deportables.

Uno de los funcionarios citados por CBS News explicó que los aeropuertos constituyen “objetivos fáciles” porque permiten identificar con anticipación a los viajeros y efectuar arrestos dentro de áreas seguras. Esa modalidad también facilitaría alcanzar las metas diarias de detenciones impulsadas desde la Casa Blanca.

ICE prepara más controles laborales, auditorías y arrestos en empresas de Estados Unidos

Mientras avanzan los operativos en aeropuertos, la administración también prepara un incremento de las acciones en lugares de trabajo. Según CNN, funcionarios de distintas agencias federales mantienen conversaciones para diseñar una estrategia que permita ampliar las investigaciones y aumentar las detenciones relacionadas con empresas donde existan sospechas de actividades ilícitas.

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Las autoridades sostienen que cualquier operativo adicional estaría respaldado por investigaciones criminales en curso. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que hubo un aumento de las investigaciones por fraude, incluidos casos vinculados con beneficios públicos, robo de identidad y otras conductas ilegales.

La planificación busca equilibrar dos objetivos: incrementar las deportaciones sin provocar un impacto excesivo sobre sectores económicos como la agricultura, la construcción o la industria manufacturera, donde históricamente existe una fuerte participación de trabajadores inmigrantes.

Según CNN, funcionarios federales diseñan una estrategia para ampliar los operativos en lugares de trabajo. Si esos planes avanzan, agosto podría registrar un aumento de inspecciones y arrestos vinculados con investigaciones criminales, aunque las autoridades aclararon que el esquema aún está en elaboración y puede modificarse.