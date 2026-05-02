Calendario y resultados de la primera ronda de los playoffs de la NBA

Calendario y resultados de los partidos de la primera ronda de los playoffs de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):

- CONFERENCIA ESTE

-- Detroit Pistons (N. 1) - Orlando Magic (N. 8)

(Serie empatada 3-3)

19 de abril en Detroit: Pistons - Magic 101-112

22 de abril en Detroit: Pistons - Magic 98-83

25 de abril en Orlando: Magic - Pistons 113-105

27 de abril en Orlando: Magic - Pistons 94-88

29 de abril en Detroit: Pistons - Magic 116-109

1 de mayo en Orlando: Magic - Pistons 79-93

3 de mayo en Detroit: Pistons - Magic

-- Cleveland Cavaliers (N. 4) - Toronto Raptors (N. 5)

(Cavaliers ganan la serie 3-2)

18 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 126-113

20 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 115-105

23 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers 126-104

26 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers 93-89

29 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 125-120

1 de mayo en Toronto: Raptors - Cavaliers

3 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Raptors (si es necesario)

-- New York Knicks (N. 3) - Atlanta Hawks (N. 6)

(Knicks ganaron la serie 4-2)

18 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 113-102

20 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 106-107

23 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 109-108

25 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 98-114

28 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 126-97

30 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 89-140

-- Boston Celtics (N. 2) - Philadelphia 76ers (N. 7)

(Serie igualada 3-3)

19 de abril en Boston: Celtics - 76ers 123-91

21 de abril en Boston: Celtics - 76ers 97-111

24 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 100-108

26 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 96-128

28 de abril en Boston: Celtics - 76ers 97-113

30 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 106-93

2 de mayo en Boston: Celtics - 76ers

- CONFERENCIA OESTE

-- Oklahoma City Thunder (N. 1) - Phoenix Suns (N. 8)

(Thunder ganó la serie 4-0)

19 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns 119-84

22 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns 120-107

25 de abril en Phoenix: Suns - Thunder 109-121

27 de abril en Phoenix: Suns - Thunder 122-131

-- Los Angeles Lakers (N. 4) - Houston Rockets (N. 5)

(Lakers ganan la serie 3-2)

18 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 107-98

21 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 101-94

24 de abril en Houston: Rockets - Lakers 108-112

26 de abril en Houston: Rockets - Lakers 115-96

29 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 93-99

1 de mayo en Houston: Rockets - Lakers

3 de mayo en Los Angeles: Lakers - Rockets (si es necesario)

-- Denver Nuggets (N. 3) - Minnesota Timberwolves (N. 6)

(Timberwolves ganaron la serie 4-2)

18 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 116-105

20 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 114-119

23 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 113-96

25 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 112-96

27 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 125-114

30 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 110-98

-- San Antonio Spurs (N. 2) - Portland Trail Blazers (N. 7)

(Spurs ganaron la serie 4-1)

19 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 111-98

21 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 103-106

24 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs 108-120

26 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs 93-114

28 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 114-95

