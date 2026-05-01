Trump impuso nuevas sanciones destinadas a asfixiar el régimen de Cuba

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1° de mayo convocó a una manifestación para “defender la patria” y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense.

Manifestantes con la bandera cubana en la marcha convocada por el gobierno en La Habana ADALBERTO ROQUE - AFP

El presidente norteamericano considera que la isla comunista, ubicada a 150 kilómetros de la costa de Florida, sigue representando una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las nuevas sanciones, detalladas en un decreto presidencial y destinadas a aumentar la presión sobre La Habana en medio de su crisis económica, se dirigen específicamente a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano, e imponen restricciones migratorias.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (segundo desde la izquierda), el expresidente Raúl Castro (centro) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (segundo desde la derecha) asisten a una manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, el 1 de mayo de 2026. YAMIL LAGE - AFP

En este decreto, Trump aplica sanciones a personas y entidades involucradas en los sectores energético, minero y otros de la isla, así como a cualquier persona declarada culpable de “graves violaciones de los derechos humanos”. Pero no especifica qué personas o entidades en particular se ven afectadas por las sanciones.

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba, permitiendo la entrada al país únicamente a un buque cargado con crudo ruso.

Manifestantes en la marcha por el 1° de Mayo en La Habana ADALBERTO ROQUE - AFP

El anuncio de nuevas sanciones se produce el Día de los Trabajadores, jornada que Cuba celebró con un desfile frente a la embajada estadounidense en La Habana, al que asistieron el líder revolucionario Raúl Castro, de 94 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel.

El canciller Bruno Rodríguez denunció las nuevas sanciones. “El gobierno de Estados Unidos se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba”, escribió Rodríguez en un mensaje en X en el que aludió a la manifestación por el 1 de Mayo.

Repudiable pero curioso y ridículo. El gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba, al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el #1DeMayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro… pic.twitter.com/FisSHc1JVb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2026

El día anterior, Díaz-Canel había llamado a los cubanos a movilizarse “contra el bloqueo genocida y las flagrantes amenazas imperialistas” de Estados Unidos.

“Resistimos”

A pesar de la tensa situación, ambos países mantienen conversaciones.

El 10 de abril se celebraron reuniones diplomáticas de alto nivel en La Habana. En esa ocasión, un funcionario estadounidense se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Fuentes del gobierno estadounidense explicaron que Marco Rubio sostiene intercambios secretos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro

Bajo el lema “defendemos la patria”, el gobierno convocó a empleados de empresas estatales, funcionarios públicos y miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) a congregarse al amanecer en una plaza del Malecón, frente a la embajada estadounidense, en lo que se denominó “plataforma antiimperialista”.

Las autoridades afirmaron que participaron varios cientos de miles de personas.

Ya sumida en una profunda crisis debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump (2017-2021), las debilidades estructurales de su economía y una reforma monetaria fallida, la isla de 9,6 millones de habitantes ha visto su actividad prácticamente paralizada desde finales de enero.

Manifestantes marchan para conmemorar el Día del Trabajo en el Tribunal Antiimperialista frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el 1 de mayo de 2026. ADALBERTO ROQUE - AFP

El turismo, una importante fuente de divisas del país, se ha desplomado a la mitad desde principios de año; la producción de níquel y cobalto se ha detenido por completo, mientras que el sector tabacalero, otra industria exportadora, sufre escasez de combustible.

“Frente a tantísimas limitaciones que buscan ahogar y rendirnos ante amenazas irracionales de guerra y muerte, este primero de mayo confirma que (...) resistimos” y “vencemos”, declaró el dirigente de la central sindical de trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina.

“La respuesta del pueblo fue contundente, justo frente a la embajada de Estados Unidos”, declaró a la agencia AFP Lídice Guridis, una empleada de 42 años.

Durante la concentración, el gobierno afirmó haber recolectado en las últimas semanas más de seis millones de firmas de cubanos “por la patria y por la paz”, cuya compilación simbólica fue entregada a Raúl Castro y a Díaz-Canel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alza un cartel con el número de firmas cubanas que expresan su compromiso con la patria y la defensa de la soberanía nacional, frente al bloqueo estadounidense y a favor de la paz, durante las celebraciones del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en La Habana, el 1 de mayo de 2026. YAMIL LAGE - AFP

No obstante, opositores cuestionan las condiciones en que se recogieron algunas de estas firmas.

Miles de cubanos también se concentraron en las principales ciudades del país, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

Agencias AFP y Reuters