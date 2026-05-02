La iniciativa solidaria de un emprendedor cubano para combatir la crisis energética en la isla

Los constantes apagones que enfrenta Cuba afectan las tareas más básicas de los habitantes. Ante esta situación, el emprendedor local Julio Ernesto Gomate Morales llevó adelante una iniciativa para combatir la crisis energética en la isla caribeña e instaló una estación de carga fotovoltaica solidaria.

Apagones en Cuba: así funciona la estación solar gratuita creada en Villa Clara

De acuerdo con un artículo de EFE, retomado por Telemundo, ahora la comunidad de Villa Clara cuenta con una alternativa para realizar tareas como comunicarse y cocinar.

El cubano detrás del proyecto, Julio Gomate, contó que la instalación le llevó solo nueve días. Además, aclaró que este mecanismo se encuentra completamente aislado del sistema eléctrico nacional de la isla.

La iniciativa de desarrollo local está disponible 12 horas por día, respaldada por 60 kilovatios en paneles solares y 30 kilovatios en baterías. Con esta capacidad, el proyecto puede suministrar energía a más de 50 equipos de manera simultánea.

A su vez, Gomate precisó que el servicio de carga de celulares o para cocinar es gratuito para la comunidad. No obstante, hay un cargo si las personas quieren conectar sus ciclomotores eléctricos.

Quién es Julio Gomate y cuál es su próximo proyecto de energía solar en Cuba

Más allá de su reciente iniciativa, Gomate cuenta con un negocio de neumáticos, lubricantes y baterías para vehículos. Además, administra tiendas y talleres de electrodomésticos. Sin embargo, tras instalar su nueva estación de carga fotovoltaica, ahora proyecta expandirse en el sector energético.

Por ahora el sistema está ubicado en un terreno antes ocupado por una vivienda deshabitada. No obstante, la intención del emprendedor es expandir el proyecto para convertirse en una estación de carga solar para autos eléctricos. De hecho, Gomate aseguró que ya está importando tecnología desde China.

El emprendedor cubano ya contaba con un negocio de neumáticos antes de apostar por la energía solar Facebook Julio Ernesto Gomate

Crisis eléctrica en Cuba: por qué crece el uso de paneles solares en hogares y empresas

Aunque la comunidad de Villa Clara en Cuba cuenta con una nueva opción para hacer frente a los apagones a través de una estación de carga fotovoltaica solidaria, cada vez más residentes y comercios apuestan por ese tipo de sistemas.

Según El Diario de Cuba, los paneles solares, tanto estatales como privados, han aumentado en la isla. Datos oficiales indican que, solo en Villa Clara, ya se instalaron paneles solares en 185 entidades estatales y 214 actores privados.

En esa misma línea, se calcula que el 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas han invertido en paneles solares o plantas eléctricas con el fin de mantener sus operaciones.

Los paneles solares son una solución a la crisis energética en Cuba Freepik

Qué dicen los expertos sobre el futuro energético de Cuba y las energías renovables

Un informe realizado por un grupo de expertos en política energética, y retomado por The Guardian, asegura que, con una inversión de 8000 millones de dólares en energías renovables, Cuba podría superar el bloqueo energético estadounidense.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, ya se están tomando medidas al respecto. Los datos más recientes indican que se han construido 72 parques fotovoltaicos en la isla.

Con una generación de 226 MW de potencia, el organismo aseguró que estas instalaciones permitieron sustituir aproximadamente 81.000 toneladas de combustible al año y brindar servicio eléctrico a más de 289 mil viviendas.