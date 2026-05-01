El Pentágono retirará 5000 soldados de Alemania tras los choques entre Trump y Merz por la guerra

WASHINGTON.– Disconforme con la falta de apoyo de sus aliados de la OTAN en el conflicto de Medio Oriente, el Pentágono planea retirar a unos 5000 soldados estadounidenses de Alemania, según informaron el viernes altos funcionarios de defensa a la cadena CBS.

Los funcionarios calificaron la medida como una señal del descontento del presidente Donald Trump con el nivel de asistencia que los aliados europeos han ofrecido en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Trump criticó públicamente al canciller alemán Friedrich Merz y a los líderes de otros estados miembros de la OTAN por no involucrarse directamente en la campaña militar estadounidense contra Irán.

El presidente Donald Trump conversa con el canciller alemán, Friedrich Merz, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 3 de marzo de 2026, en Washington (AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

El ejército norteamericano mantiene una presencia masiva en Alemania desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Según cifras del Departamento de Defensa, a diciembre del año pasado había más de 36.000 soldados en servicio activo destinados en bases de toda Alemania, junto con casi 1500 reservistas y 11.500 civiles.

Japón es el único país extranjero con una mayor presencia de tropas estadounidenses.

Alemania también alberga las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, y su base aérea de Ramstein es un centro clave para las operaciones estadounidenses.

Un avión militar C-17 Globemaster despega de la base militar de Ramstein, Alemania Michael Probst - AP

Algunos de los efectivos estadounidenses que están siendo trasladados fuera de Europa podrían regresar a Estados Unidos y luego ser desplegados en el extranjero, según informaron funcionarios de defensa, describiendo la medida como un esfuerzo por centrarse en las prioridades del Pentágono en el territorio estadounidense y la región del Indo-Pacífico.

Según informaron las autoridades, la retirada no afectará al transporte ni a la atención de los soldados heridos en el Centro Médico Regional de Landstuhl, en Alemania. Landstuhl es el hospital estadounidense más grande en el extranjero y atiende a los efectivos estadounidenses heridos por ataques iraníes.

La retirada afectará a una brigada de combate en Alemania, después de que el número de equipos en Europa aumentara tras la invasión rusa de Ucrania. Un batallón de artillería de largo alcance, cuyo despliegue en Alemania estaba previsto para finales de este año, también será reasignado.

El vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que la retirada tendrá lugar en los próximos seis a doce meses.

“Esta decisión se produce tras una revisión exhaustiva del despliegue de fuerzas del Departamento en Europa y responde al reconocimiento de las necesidades y condiciones sobre el terreno”, declaró Parnell en un comunicado.

A principios de esta semana, Trump insinuó que estaba considerando reducir las tropas en Alemania. En los últimos días, se ha mostrado cada vez más frustrado con Merz, después de que el canciller alemán declaró esta semana que “los estadounidenses claramente no tienen una estrategia” respecto a Irán y argumentó que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por los negociadores iraníes.

Posteriormente, el presidente estadounidense escribió en dos publicaciones en Truth Social que Merz “no sabe de lo que habla” y que estaba “interfiriendo con quienes están eliminando la amenaza nuclear iraní”. De todos modos, Merz declaró el miércoles que aún mantiene una buena relación con Trump.

El tira y afloja puso de manifiesto desacuerdos más profundos entre Trump y muchos aliados de la OTAN, que han evitado intervenir directamente en la guerra de Estados Unidos contra Irán y lidian con el aumento de los precios de la energía debido a la interrupción de los envíos de combustible.

El presidente norteamericano amenazó con abandonar la OTAN, calificando a la alianza de “tigre de papel” por no entrar en la guerra. Pero una ley de 2023 impide que el presidente retire a Estados Unidos de la OTAN sin la aprobación del Congreso.

Agencias AFP y Reuters