Calendario y resultados de la primera ronda de los playoffs de la NBA

Calendario y resultados de los partidos de la primera ronda de los playoffs de la NBA (entre paréntesis, el número de cabeza de serie de cada equipo):
- CONFERENCIA ESTE
-- Detroit Pistons (N.º 1) - Orlando Magic (N.º 8)
(Magic gana la serie 3-2)
19 de abril en Detroit: Pistons - Magic 101-112
22 de abril en Detroit: Pistons - Magic 98-83
25 de abril en Orlando: Magic - Pistons 113-105
27 de abril en Orlando: Magic - Pistons 94-88
29 de abril en Detroit: Pistons - Magic 116-109
1 de mayo en Orlando: Magic - Pistons
3 de mayo en Detroit: Pistons - Magic (si es necesario)
-- Cleveland Cavaliers (N.º 4) - Toronto Raptors (N.º 5)
(Serie igualada 2-2)
18 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 126-113
20 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 115-105
23 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers 126-104
26 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers 93-89
29 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors
1 de mayo en Toronto: Raptors - Cavaliers
3 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Raptors (si es necesario)
-- New York Knicks (N.º 3) - Atlanta Hawks (N.º 6)
(Knicks ganan la serie 3-2)
18 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 113-102
20 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 106-107
23 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 109-108
25 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 98-114
28 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 126-97
30 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks
2 de mayo en Nueva York: Knicks - Hawks (si es necesario)
-- Boston Celtics (N.º 2) - Philadelphia 76ers (N.º 7)
(Celtics ganan la serie 3-2)
19 de abril en Boston: Celtics - 76ers 123-91
21 de abril en Boston: Celtics - 76ers 97-111
24 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 100-108
26 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 96-128
28 de abril en Boston: Celtics - 76ers 97-113
30 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics
2 de mayo en Boston: Celtics - 76ers (si es necesario)
- CONFERENCIA OESTE
-- Oklahoma City Thunder (N.º 1) - Phoenix Suns (N.º 8)
(Thunder ganó la serie 4-0)
19 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns 119-84
22 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns 120-107
25 de abril en Phoenix: Suns - Thunder 109-121
27 de abril en Phoenix: Suns - Thunder 122-131
-- Los Angeles Lakers (N.º 4) - Houston Rockets (N.º 5)
(Lakers ganan la serie 3-1)
18 de abril en Los Ángeles: Lakers - Rockets 107-98
21 de abril en Los Ángeles: Lakers - Rockets 101-94
24 de abril en Houston: Rockets - Lakers 108-112
26 de abril en Houston: Rockets - Lakers 115-96
29 de abril en Los Ángeles: Lakers - Rockets
1 de mayo en Houston: Rockets - Lakers (si es necesario)
3 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Rockets (si es necesario)
-- Denver Nuggets (N.º 3) - Minnesota Timberwolves (N.º 6)
(Timberwolves ganan la serie 3-2)
18 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 116-105
20 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 114-119
23 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 113-96
25 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 112-96
27 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 125-114
30 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets
2 de mayo en Denver: Nuggets - Timberwolves (si es necesario)
-- San Antonio Spurs (N.º 2) - Portland Trail Blazers (N.º 7)
(Spurs ganaron la serie 4-1)
19 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 111-98
21 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 103-106
24 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs 108-120
26 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs 93-114
28 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 114-95