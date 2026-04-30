El DHS se queda sin fondos para pagar a la TSA en mayo: qué significa para los viajes y el Mundial 2026

La crisis presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) empieza a sentirse en los aeropuertos. Más de 1000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dejaron sus puestos desde el inicio del cierre parcial del gobierno. La situación genera preocupación por el impacto que podría tener en la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Más de 1100 oficiales de la TSA renunciaron durante el cierre del DHS

Según informó el propio Departamento de Seguridad Nacional a través de su cuenta oficial en X, más de 1000 oficiales de la TSA se vieron obligados a abandonar la fuerza debido al cierre impulsado en medio de la disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos.

El DHS confimó en X la baja de de más de 1000 agentes de la TSA DHS en X

Desde el organismo remarcaron que esta sangría de personal ocurre en un momento especialmente delicado. “De cara a la Copa Mundial de la FIFA y los viajes de verano, esta pérdida ha reducido significativamente la capacidad de la TSA para satisfacer la demanda de pasajeros y ha dejado importantes carencias de personal.”, publicó DHS.

El problema se vuelve más complejo porque reemplazar a esos trabajadores no es inmediato. Cada nuevo recluta necesita entre cuatro y seis meses de capacitación antes de poder desempeñar tareas regulares en los aeropuertos, lo que impide una solución rápida frente al déficit actual.

Por qué el cierre parcial del DHS ya afecta a los aeropuertos de EE.UU.

La revista Time detalló que el cierre parcial del gobierno comenzó el 14 de febrero en medio de un fuerte enfrentamiento político por la política migratoria y ya se convirtió en el shutdown más largo de la historia de Estados Unidos.

Durante este período, muchos empleados del DHS, incluidos los agentes de la TSA, debieron trabajar sin recibir sueldo. Al ser considerados esenciales, no podían interrumpir sus funciones aunque no hubiera apropiaciones presupuestarias aprobadas.

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Sin embargo, la falta de pago empezó a generar un efecto inmediato. Muchos agentes se ausentaron para buscar trabajos adicionales que les permitieran afrontar gastos cotidianos, mientras cientos decidieron directamente abandonar la agencia. Esa combinación dejó a numerosos aeropuertos del país norteamericano con plantillas insuficientes para sostener el flujo normal de pasajeros.

Uno de los efectos más visibles del conflicto fue el aumento de los tiempos de espera en los controles de seguridad. La revista Time explicó que durante marzo varios aeropuertos reportaron filas de varias horas para pasar por los escáneres y los puestos de inspección, una situación que afectó a viajeros de distintos estados.

Cuándo se agotan los fondos del DHS para pagar a la TSA

Frente al caos en el transporte aéreo, el presidente Donald Trump ordenó el 27 de marzo que los trabajadores de la TSA fueran pagados con fondos ya existentes. Según consignó Time, después de que los oficiales recibieron sus pagos retroactivos, los tiempos de espera comenzaron a mejorar en varios aeropuertos.

La administración utilizó recursos provenientes del llamado “One Big Beautiful Bill”, una megaley impulsada por los republicanos en 2025, que sirvió para sostener esos salarios durante el cierre presupuestario. Sin embargo, esa solución tenía fecha de vencimiento.

La alarma más fuerte llegó la semana pasada, cuando el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que el departamento está cerca de agotar completamente esos fondos de emergencia.

Así se veían las largas filas en el Aeropuerto de Texas

En declaraciones citadas por Time, el funcionario explicó que la nómina salarial del DHS supera los US$1600 millones cada dos semanas y que el dinero disponible se consume con enorme rapidez.

El funcionario también advirtió que, una vez agotados esos recursos, el presidente ya no podrá emitir otra orden ejecutiva para cubrir salarios, porque simplemente no quedarán fondos disponibles.

Cómo impactaría la crisis de la TSA en los vuelos de verano en EE.UU.

El medio Politico informó que ya son más de 1110 los oficiales de la TSA que dejaron la agencia desde el 14 de febrero, una cifra que representa un fuerte salto respecto de la semana anterior, cuando el DHS hablaba de más de 830 salidas.

Con aproximadamente 50.000 oficiales en total hacia fines de marzo, según datos de la Casa Blanca citados por Politico, la pérdida de estos miles de trabajadores en pocas semanas tiene consecuencias operativas concretas.

Si el financiamiento vuelve a interrumpirse, podrían repetirse los colapsos en los controles de seguridad:

Filas extensas en los puntos de inspección.

Mayores tiempos de espera para abordar.

Retrasos en vuelos nacionales e internacionales.

Dificultades logísticas en aeropuertos de alta demanda.

Más presión sobre el personal que permanece activo.

Politico recordó además que durante el cierre federal de 43 días del otoño pasado también abandonaron la agencia cerca de 1110 agentes, lo que representó un aumento del 25% en las salidas respecto del mismo período de 2024.

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El riesgo para el Mundial FIFA 2026 por la falta de personal en la TSA

La situación adquiere una dimensión aún mayor por la cercanía del Mundial de fútbol de la FIFA 2026. El torneo comenzará en junio y generará un movimiento extraordinario de pasajeros en los principales aeropuertos estadounidenses, tanto por la llegada de turistas internacionales como por los desplazamientos internos entre sedes.

La propia TSA advirtió, según recogió Politico, que la falta de personal podría tener implicancias directas para ese evento, ya que los nuevos reemplazos no llegarían a tiempo debido al período de entrenamiento obligatorio de cuatro a seis meses.