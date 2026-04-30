Buscan triplicar el salario mínimo en EE.UU.: la propuesta de ley que llevaría el pago por hora a US$25

El valor federal del salario mínimo en Estados Unidos se mantiene en US$7,25 por hora desde julio de 2009. Este indicador continúa como referencia nacional, aunque varios estados y ciudades aplican montos superiores en sus jurisdicciones. En este contexto, un grupo de legisladores presentó una propuesta de ley denominada “Living Wage for All Act” para modificar el esquema actual y elevar el sueldo mínimo a US$25 por hora.

Los cambios sobre el salario mínimo que busca la Living Wage for All Act

El proyecto de ley tiene como objetivo fundamental establecer un salario mínimo federal de US$25 por hora para garantizar que los trabajadores puedan cubrir el costo de vida actual en Estados Unidos.

La propuesta legislativa fue presentada en el Congreso el 28 de abril por las representantes Delia Ramirez (demócrata por Illinois), Chuy García (demócrata por Illinois), Lateefah Simon (demócrata por California) y la recién elegida Analilia Mejia (demócrata por Nueva Jersey).

“Hoy, las empresas reportan ganancias récord mientras los trabajadores luchan por sobrevivir. El sueldo actual no es digno. Eso no está bien“, dijo la congresista Ramírez en un comunicado.

Según la propuesta, una vez alcanzada la meta, el sueldo base se ajustaría automáticamente para mantenerse en un nivel equivalente a dos tercios del salario por hora mediano nacional. Esto buscará evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores se erosione por la inflación.

Entre otras de sus características, la Living Wage for All Act también busca:

Eliminar gradualmente el “crédito por propina” , lo que obligaría a los empleadores a pagar el sueldo mínimo completo directamente.

, lo que obligaría a los empleadores a pagar el sueldo mínimo completo directamente. Derogar las leyes que permiten pagar un sueldo menor (actualmente US$4,25) a trabajadores menores de 20 años durante sus primeros 90 días.

(actualmente US$4,25) a durante sus primeros 90 días. Establecer un plan para eliminar los certificados especiales que autorizan sueldos inferiores para personas con discapacidades.

para personas con discapacidades. Definir a las personas encarceladas como “empleados”, lo que les otorgaría el derecho al salario mínimo federal por el trabajo realizado en programas penitenciarios y prohibiría además que se les descuenten costos de alojamiento o comida de dicho pago.

Según los hallazgos presentados en el proyecto, esta medida buscará fortalecer la seguridad económica, reducir la dependencia de la asistencia pública y promover un crecimiento económico de base amplia. Los congresistas sostuvieron que la crisis de asequibilidad en vivienda, gasolina y alimentos requiere una solución que aborde directamente la crisis salarial.

El 28 de abril, un grupo de legisladores liderado por la representante Delia Ramirez introdujo el proyecto de ley denominado "Living Wage for All Act" Facebook Congresswoman Delia Ramirez

Cómo sería el aumento del salario mínimo federal a US$25

El plan establece una implementación progresiva con plazos diferenciados según el tipo de empleador. Las grandes compañías serían las primeras en aplicar los incrementos.

Según el cronograma establecido en el proyecto de ley, las grandes corporaciones, con ingresos anuales de al menos US$1000 millones o más de 500 empleados, deben alcanzar los US$25 en un periodo de cinco años:

2026: US$12

2027: US$15

2028: US$18

2029: US$20

2030: US$22,50

2031: US$25

Por otro lado, las empresas más pequeñas tendrían un periodo de implementación más extenso para alcanzar la meta en 2038:

2026-2030: el salario subiría de US$12 a US$20 en incrementos anuales de US$2.

2031-2037: se aplicarían aumentos anuales de US$0,60.

2038: se alcanzaría el piso de US$25.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de EE.UU., actualmente, el salario mínimo federal se mantiene en US$7,25 desde 2009. Sin embargo, varios estados ya proyectan sueldos superiores, como Washington (US$17,13) y California (US$16,90).

La iniciativa "Living Wage for All Act" busca elevar el salario mínimo a US$25 por hora para el año 2038 Freepik

Ajustes automáticos según la economía

Una vez alcanzado el nivel de US$25 por hora, el proyecto incluye un mecanismo de actualización automática. El objetivo es evitar que el sueldo quede desfasado en el tiempo.

El esquema prevé que el monto se ajuste en función de la mediana nacional. De esta forma, el ingreso mínimo seguiría la evolución general de los sueldos.

La actualización se realizaría con datos oficiales del mercado laboral y se aplicarían revisiones periódicas. Esta iniciativa aún no fue convertida en ley y su aprobación o no dependerá del proceso legislativo en el Congreso.