Calendario y resultados de las finales de conferencia de la NBA

A continuación el programa y los resultados de las finales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):

- CONFERENCIA ESTE

New York Knicks (N.3) - Cleveland Cavaliers (N.4)

(Knicks lideran la serie 3-0)

19 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 115-104 tras prórroga

21 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 109-93

23 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks 121-108

25 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks

27 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers (si es necesario)

29 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks (si es necesario)

31 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers (si es necesario)

- CONFERENCIA OESTE

-- Oklahoma City Thunder (N.1) - San Antonio Spurs (N.2)

(Serie igualada 2-2)

18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 115-122 tras doble prórroga

20 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 122-113

22 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 108-123

24 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 103-82

26 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs

28 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder

30 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs (si es necesario)

AFP
