Calendario y resultados de las semifinales de conferencia de la NBA
A continuación el programa y resultados de las semifinales de conferencia de los playoffs de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie)
A continuación el programa y resultados de las semifinales de conferencia de los playoffs de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):
- CONFERENCIA ESTE
-- Detroit Pistons (n.º 1) - Cleveland Cavaliers (n.º 4)
5 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers
7 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers
9 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons
11 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons
13 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)
15 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons (si es necesario)
17 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)
-- New York Knicks (n.º 3) - Philadelphia 76ers (n.º 7)
(Los Knicks lideran la serie 1-0)
4 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 137-98
6 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers
8 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks
10 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks
12 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)
14 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks (si es necesario)
17 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)
- CONFERENCIA OESTE
-- Oklahoma City Thunder (n.º 1) - Los Angeles Lakers (n.º 4)
5 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers
7 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers
9 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder
11 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder
13 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)
16 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder (si es necesario)
18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)
-- San Antonio Spurs (n.º 2) - Minnesota Timberwolves (n.º 6)
4 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves
6 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves
8 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs
10 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs
12 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves (si es necesario)
15 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs (si es necesario)
17 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves (si es necesario)