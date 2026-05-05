Reembolsos de Spirit Airlines: los pasajeros que no podrán recuperar el dinero de sus pasajes

La compañía aérea Spirit Airlines anunció que cerrará gradualmente sus operaciones y comenzó a cancelar sus vuelos, por lo que los pasajeros con viajes programados deberán solicitar reembolsos. No obstante, aquellos que cuentan con puntos o millas como parte del programa Free Spirit no podrán obtener dinero a cambio de los beneficios que ofrecía la iniciativa.

Qué clientes de Spirit Airlines pierden el dinero tras la cancelación de vuelos

Con el anuncio del cierre de la empresa, que no pudo hacerle frente a las dificultades derivadas del aumento del precio del combustible, muchos pasajeros quedaron sin sus vuelos reservados del pasado sábado 2 de mayo en adelante. Si bien la compañía otorgará reembolsos, no todos podrán obtener el dinero correspondiente.

Los pasajeros que tenían vuelos programados para el 2 de mayo con Spirit Airlines llegaron al aeropuerto y se enteraron de que habían sido cancelados JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las personas que contaban con millas o puntos como parte del programa Free Spirit se quedarán sin alternativas. Esto se debe a que estos no funcionan como dinero garantizado, sino como un beneficio “interno” de la empresa.

De acuerdo con las regulaciones vigentes, las millas no están protegidas como efectivo o saldo bancario. Además, no se pueden transferir a otras aerolíneas y su recuperación depende del proceso legal de quiebra (en caso de que corresponda), y suele ser incierta.

Cierre de Spirit Airlines: quiénes reciben reembolso y cómo reclamar

Tras el fracaso de las negociaciones para asegurar un salvataje financiero, la compañía inició el proceso de cierre gradual de sus operaciones. La aerolínea no logró reunir el respaldo necesario ni del gobierno de EE.UU. ni de un grupo clave de acreedores.

Los directivos esperaban obtener una inyección de capital a cambio de instrumentos financieros que podrían haber derivado en el control de hasta el 90% de la empresa por parte del gobierno. Sin embargo, diferencias internas dentro de la administración del presidente Donald Trump y la resistencia de algunos bonistas bloquearon los avances.

Spirit Airlines despidió a cerca de 17.000 empleados tras declararse en bancarrota e informó que el servicio al cliente quedó cerrado AFP

En su sitio web oficial, la compañía compartió un comunicado en el que informó el cierre. “Con gran pesar, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones el 2 de mayo de 2026, con efecto inmediato. Estimados pasajeros: todos los vuelos han sido cancelados y el servicio de atención al cliente ya no está disponible”, manifestaron los directivos.

A partir de esta determinación, la compañía estableció dos escenarios para otorgar reembolsos:

Los pasajeros que compraron boletos con tarjeta de crédito o débito recibirán reembolsos automáticos . Spirit declaró que ha reembolsado a la “mayoría de clientes” y sigue procesando casos pendientes.

. Spirit declaró que ha reembolsado a la “mayoría de clientes” y sigue procesando casos pendientes. Quienes adquirieron sus tickets a través de agencias de viaje deberán gestionar la devolución directamente con esas compañías.

Qué aerolíneas ofrecen ayuda a pasajeros afectados por Spirit Airlines

En una respuesta coordinada de la industria aérea, las principales operadoras (American Airlines, United, Southwest y Avelo), junto a las excompetidoras Frontier y JetBlue, anunciaron tarifas preferenciales y asistencia especial para los pasajeros varados.

En su página web, American Airlines detalló que ofrece “tarifas especiales en las rutas de Spirit donde American también ofrece vuelos directos“. La compañía opera en 70 de los 72 aeropuertos a los que Spirit presta servicio actualmente, y en 67 de las rutas específicas que Spirit opera.

Por su parte, Frontier Airlines implementó descuentos de rescate en todas sus rutas. Además, comenzó a ofrecer un pase de verano GoWild All-You-Can-Fly de US$199 para “apoyar a los viajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines”, según informó en un comunicado.

Al respecto, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dio a conocer una serie de medidas en coordinación con las aerolíneas estadounidenses para apoyar a los pasajeros de Spirit, al público en general que viaja en avión y a los empleados de las aerolíneas afectados por el cese de operaciones. Las acciones incluyen: