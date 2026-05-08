Calendario y resultados de las semifinales de conferencia de la NBA

Calendario y resultados de los partidos de las semifinales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie)

Calendario y resultados de los partidos de las semifinales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):

- CONFERENCIA ESTE

-- Detroit Pistons (n.º 1) - Cleveland Cavaliers (n.º 4)

(Pistons lideran la serie 2-0)

5 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 111-101

7 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 107-97

9 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons

11 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons

13 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)

15 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons (si es necesario)

17 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)

-- New York Knicks (n.º 3) - Philadelphia 76ers (n.º 7)

(Knicks lideran la serie 2-0)

4 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 137-98

6 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 108-102

8 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks

10 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks

12 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)

14 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks (si es necesario)

17 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)

- CONFERENCIA OESTE

-- Oklahoma City Thunder (n.º 1) - Los Angeles Lakers (n.º 4)

(Thunder lidera la serie 1-0)

5 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 108-90

7 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers

9 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder

11 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder

13 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)

16 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder (si es necesario)

18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)

-- San Antonio Spurs (n.º 2) - Minnesota Timberwolves (n.º 6)

(Serie empatada 1-1)

4 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 102-104

6 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 133-95

8 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs

10 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs

12 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves

15 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs (si es necesario)

17 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves (si es necesario)

