El pasaporte de EE.UU. será revocado esta semana si el gobierno detecta una deuda en la manutención infantil

El gobierno de los Estados Unidos endurece su política contra los progenitores que evaden el pago de la manutención de sus hijos. El Departamento de Estado anunció que comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de aquellas personas que registren deudas significativas desde esta semana.

Quiénes perderán el pasaporte de EE.UU. por deudas de manuntención infantil

La medida afecta en una etapa inicial a unos 2.700 ciudadanos que adeudan 100.000 dólares o más, según datos proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El alcance de esta normativa se ampliará próximamente de manera considerable. La ley establece un umbral de 2.500 dólares en deuda acumulada para activar la sanción, un límite legal fijado en 1996 que hasta el momento registró escasa aplicación práctica.

Aunque las autoridades federales todavía recopilan información de las agencias estatales para determinar el número exacto de personas afectadas por este nuevo piso de deuda, se estima que la medida impactará sobre miles de ciudadanos adicionales en todo el país.

Un empleado de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) devuelve un pasaporte a un viajero en un puesto de control de la TSA (Archivo) Gene J. Puskar - AP

Qué cambió con el nuevo sistema que afecta a los pasaportes

Hasta el presente, el programa solo operaba ante el pedido de renovación de un documento de viaje. Bajo el nuevo esquema, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informará al Departamento de Estado sobre todos los casos que superen el límite de 2.500 dólares para que se proceda a la revocación directa.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, defendió esta decisión: “Estamos expandiendo una práctica de sentido común que demostró ser efectiva para lograr que aquellos que deben manutención infantil paguen su deuda”. La funcionaria agregó: “Una vez que estos padres resuelvan sus deudas, podrán disfrutar nuevamente del privilegio de un pasaporte estadounidense”.

La reacción de los padres deudores

El gobierno norteamericano destaca el efecto disuasorio de esta política. Desde que los planes de expansión del programa trascendieron a la prensa el 10 de febrero, cientos de padres tomaron medidas proactivas para regularizar su situación ante las autoridades locales.

“Estamos tomando esta medida precisamente para impulsar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y por la ley estadounidense”, afirmó el Departamento de Estado.

La institución resalta que, desde su puesta en marcha formal en 1998, el programa permitió la recaudación de unos 657 millones de dólares en atrasos, con una cifra superior a los 156 millones de dólares provenientes de más de 24.000 pagos globales realizados durante los últimos cinco años.

Cómo funciona la suspensión del pasaporte estadounidense

Las personas afectadas recibirán una notificación oficial sobre la imposibilidad de utilizar su pasaporte para viajar.

para viajar. En caso de que un ciudadano se encuentre fuera del territorio estadounidense al momento de la revocación, deberá dirigirse a una embajada o consulado para gestionar un documento de viaje de emergencia que le permita retornar al país.

para gestionar un documento de viaje de emergencia que le permita retornar al país. Una vez que el sistema confirme el pago total de los atrasos, los ciudadanos podrán solicitar la emisión de un nuevo pasaporte para restablecer su movilidad internacional y terminar con las restricciones impuestas por esta normativa de cumplimiento obligatorio.

Con información de AP