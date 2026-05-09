Henry Ford, magnate estadounidense: “El dinero y los bienes solo son útiles en la medida en que nos liberan para vivir”

El magnate del sector automotor Henry Ford dejó una reflexión sobre el dinero, la producción y el sentido de la actividad empresarial en Mi vida y mi trabajo, la autobiografía que publicó en 1922 junto a Samuel Crowther. El fundador de Ford Motor Company vinculó la riqueza con la posibilidad de mejorar la vida de las personas y cuestionó el funcionamiento del sistema industrial de su época.

La frase de Henry Ford sobre el dinero y el sistema industrial

En el inicio de su libro, Ford sostuvo que “el poder y la maquinaria, el dinero y los bienes, solo son útiles en la medida en que nos liberan para vivir” y que “no son más que medios para un fin”. El empresario explicó que no veía las máquinas fabricadas por su compañía “simplemente como máquinas”, sino como “evidencia concreta de la aplicación de una teoría empresarial”.

El lanzamiento del Modelo T permitió a Ford ampliar el acceso al automóvil en Estados Unidos neh.gov

Según señaló, el éxito de Ford Motor Company tenía importancia porque demostraba que su visión industrial podía funcionar en la práctica. También afirmó que esa teoría aspiraba a “hacer de este mundo un lugar mejor para vivir”.

A su vez, cuestionó el sistema económico de su época. El magnate aseguró que el modelo industrial “fomenta todo tipo de despilfarro” y sostuvo que muchos trabajadores no recibían “la remuneración completa que merecen”.

En ese sentido, indicó que podría haberse beneficiado del sistema si hubiese pensado “solo egoístamente”, ya que, según sus palabras, ese esquema le daba “dinero en abundancia”. Sin embargo, aclaró que su prioridad era dar el “mejor servicio”.

Quién fue Henry Ford y cómo comenzó su trayectoria

Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en Springwells Township, en el condado de Wayne, Michigan. Según la biografía institucional de Ford Motor Company, desde muy pequeño mostró interés por la mecánica: trabajó en un taller de maquinaria a los 12 años, construyó un motor de vapor a los 15 y comenzó como aprendiz de maquinista a los 16.

Más adelante ingresó a la Edison Illuminating Company de Detroit, donde en 1893 alcanzó el cargo de ingeniero jefe. Durante esos años experimentó con motores de combustión interna y desarrolló su primer motor funcional sobre una mesa de madera en la casa familiar ubicada en Bagley Avenue, en Detroit.

Britannica también señala que Ford construyó su primer automóvil, conocido como “Quadricycle”, en 1896. El vehículo utilizaba un armazón liviano montado sobre cuatro ruedas de bicicleta y funcionaba con un motor a gasolina.

Después de abandonar Edison en 1899, avanzó con distintos proyectos automotrices hasta que en 1903 fundó Ford Motor Company con un capital inicial de US$28.000 aportado por inversores locales.

Ford permaneció vinculado a la empresa durante el resto de su vida junto a su hijo Edsel. Murió el 7 de abril de 1947 en Fairlane, su residencia ubicada en Dearborn, Michigan, a los 83 años.

Cómo transformó Henry Ford la industria automotriz

Ford impulsó cambios que modificaron la fabricación industrial y el transporte personal en el mundo. Su principal objetivo consistía en producir un automóvil accesible para un público masivo, explicó Ford Motor Company.

En 1908 presentó el Modelo T, un vehículo que, según la compañía, resultaba rápido de fabricar, fácil de conducir y apto para distintos terrenos. Su precio también permitió ampliar el acceso al automóvil.

Ford cambió para siempre la producción fabril mediante la cadena de montaje. El sistema desarrollado entre 1913 y 1914 en la planta de Highland Park, en Michigan, permitió acelerar de forma drástica la fabricación de vehículos.

El tiempo necesario para producir un chasis pasó de 728 minutos a 93 minutos gracias a las líneas de ensamblaje conectadas. A su vez, Ford también implementó medidas laborales que tuvieron impacto en el sector del trabajo estadounidense.

En 1914, la compañía anunció un salario mínimo diario de cinco dólares y redujo la jornada laboral de nueve a ocho horas.

Antes de fundar su automotriz, Ford trabajó como ingeniero en la Edison Illuminating Company de Detroit Library of Congress

Preguntas y respuestas sobre Henry Ford

¿Qué inventó Henry Ford?

Henry Ford desarrolló modelos como el Modelo T y consolidó la producción automotriz en serie mediante la cadena de montaje móvil.

¿Quién es Henry Ford?

Fue un industrial estadounidense y fundador de Ford Motor Company, reconocido por transformar la fabricación automotriz y la producción industrial.

¿Por qué es famoso Henry Ford?

Se hizo conocido por masificar el automóvil, reducir costos de fabricación e impulsar técnicas de producción en masa durante el siglo XX.

¿Qué propició el éxito de Henry Ford como empresario?

La combinación entre producción en serie, reducción de costos, fabricación a gran escala y vehículos accesibles permitió la expansión de Ford Motor Company.

¿Dónde vivía Henry Ford?

Residió gran parte de su vida en Michigan y murió en Fairlane, su casa ubicada en Dearborn.