Calendario y resultados de las semifinales de conferencia de la NBA

Calendario y resultados de los partidos de las semifinales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):

- CONFERENCIA ESTE

-- Detroit Pistons (N.1) - Cleveland Cavaliers (N.4)

(Pistons lideran la serie 2-1)

5 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 111-101

7 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 107-97

9 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons 116-109

11 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons

13 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers

15 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons (si es necesario)

17 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)

-- New York Knicks (N.3) - Philadelphia 76ers (N.7)

(Knicks lideran la serie 3-0)

4 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 137-98

6 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 108-102

8 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks 94-108

10 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks

12 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)

14 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks (si es necesario)

17 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)

- CONFERENCIA OESTE

-- Oklahoma City Thunder (N.1) - Los Angeles Lakers (N.4)

(Thunder lidera la serie 2-0)

5 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 108-90

7 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 125-107

9 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder

11 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder

13 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)

16 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder (si es necesario)

18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)

-- San Antonio Spurs (N.2) - Minnesota Timberwolves (N.6)

(Spurs lideran la serie 2-1)

4 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 102-104

6 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 133-95

8 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs 108-115

10 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs

12 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves

15 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs (si es necesario)

17 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves (si es necesario)

