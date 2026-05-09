Willow Tree de 1652: el motivo por el que esta rara moneda de plata se vendió en más de US$600.000

Una moneda Willow Tree de tres peniques de 1652 hecha en plata se convirtió en una de las piezas coloniales más raras del mercado numismático. Uno de estos ejemplares se vendió por US$632.500 en una puja de la casa de subastas estadounidense Stack’s realizada en octubre de 2005. La operación por la pieza acuñada en Massachusetts marcó un récord en aquel entonces.

El verdadero valor de la moneda Willow Tree de 1652

El experto en numismática Philip Scott Rubin indicó al Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) que la moneda de tres peniques Willow Tree de 1652 es una de las piezas más raras de la acuñación de plata de Massachusetts, ya que solo existen tres ejemplares conocidos.

Un ejemplar alcanzó US$632.500 y marcó un récord para monedas de plata de Massachusetts Captura de pcgs

Uno de ellos pertenece a la Sociedad Numismática Americana (ANS, por sus siglas en inglés). Esa unidad pasó por la Colección Bushnell en 1882 y luego por la Parmelee en 1890. Más tarde fue adquirido por Virgil Brand.

Tras su muerte, pasó a su hermano Armin Brand, quien lo vendió al comerciante B. G. Johnston. Finalmente, Johnston lo transfirió a la ANS por US$750.

El segundo ejemplar fue el mejor conservado de esta variedad. Apareció en una subasta de Sotheby’s en Londres en 1926, dentro de la Colección Francesa. Allí lo compró Mabel Garvan, quien luego lo donó a la Universidad de Yale. Esa pieza fue robada de la institución y nunca fue recuperada.

La tercera moneda es la única que permanece en manos privadas y es la que alcanzó el precio consignado. Dentro de la Colección Lincoln, fue adquirida por Wurtzbach, pasó a T. J. Clarke y más tarde integró el acervo de F. C. C. Boyd. En octubre de 2005, fue rematado por Stack’s como parte del conjunto perteneciente a John J. Ford Jr.

Massachusetts y su importancia en las primeras monedas coloniales

Según CoinWeek, Massachusetts fue la primera colonia en acuñar monedas en lo que luego sería Estados Unidos. Las piezas iniciales, conocidas como tipo “NE”, se produjeron durante algunos meses de 1652 y luego fueron reemplazadas por las Willow Tree.

En ese contexto, se autorizaron tres denominaciones: doce, seis y tres peniques. Las monedas de 12 equivalían a un chelín.

De acuerdo con el sitio Coin Scanner, ese valor representaba una doceava parte de una libra y, en valores actuales, equivale a unos US$6,70. En consecuencia, los tres peniques, una cuarta parte de un chelín, tendrían un valor estimado cercano a US$1,67.

Qué diseño tiene la moneda Willow Tree

Las monedas Willow Tree tienen un diseño simple, marcado por la imagen de un árbol. De acuerdo con CoinWeek, los troqueles o moldes estaban grabados de forma rudimentaria y eso hacía que muchas piezas presentaran detalles incompletos.

Solo existen tres ejemplares conocidos de la moneda de tres peniques Captura de pcgs

Esa característica se relaciona con el método de producción. Las unidades no se acuñaban con prensa de tornillo, sino mediante un proceso de martillado en frío, por lo que la composición no siempre se transfería de manera uniforme al disco de plata.

En esa línea, el especialista Ron Guth señaló que ese procedimiento de golpes aplicados en distintos ángulos generaba superposiciones, con elementos duplicados o poco definidos, lo que derivaba en inscripciones irregulares, formas de árbol imprecisas y áreas en blanco en una o ambas caras.