Intentó volar a Cancún con US$44.000 escondidos en sus bolsillos: un perro de la CBP lo detectó al instante

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dieron a conocer la incautación de más de 44.000 dólares en efectivo en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. El hallazgo, realizado por un perro entrenado para detectar billetes, involucró a un ciudadano estadounidense que tenía previsto viajar a Cancún, México.

Nitro, el perro que descubrió miles de dólares en el aeropuerto de Filadelfia

El pasado 30 de abril, de acuerdo con un comunicado de la CBP, Nitro, un labrador retriever de tres años, alertó a los agentes cuando un hombre de 54 años intentaba cruzar un control de salida y abordar un vuelo con rumbo a México.

Dado que el perro K9 está entrenado para detectar grandes cantidades de dinero en efectivo, armas de fuego y municiones, los agentes actuaron con precaución y realizaron una inspección completa.

Así fue como descubrieron que el ciudadano estadounidense naturalizado, originario de Perú, llevaba en sus bolsillos un total de US$44.690.

Los agentes cuestionaron al viajero si conocía las leyes con respecto a la declaración de divisas y este respondió verbalmente y por escrito que únicamente llevaba consigo US$10.000. Aunque finalmente dejaron al hombre libre, las autoridades únicamente le devolvieron US$240 por razones humanitarias.

Sobre el caso, Elliott Ortiz, director interino del Puerto de Filadelfia de la CBP, dijo que el viajero ocultó dinero en efectivo en varios lugares con el propósito de evadir las leyes federales de declaración de divisas. Sin embargo, advirtió que ningún escondite es suficiente para evitar la detección de los agentes.

¿Con cuánto dinero se puede viajar desde Estados Unidos?

La CBP recordó que los viajeros pueden llevar consigo cualquier cantidad de divisas y otros instrumentos monetarios que elijan, siempre que los declaren.

Si la cantidad es superior a US$10.000, es necesario entregar un formulario al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el cual se brindan detalles relativos al transporte internacional de divisas.

Quienes viajan con más de US$10.000 deben declararlos ante la CBP

Completar el formulario FinCEN 105 solo debería llevar unos minutos. De hecho, la CBP recordó que simplificó el proceso para que la información pueda completarse en línea antes de llegar a la puerta de embarque.

En caso de duda, se puede solicitar apoyo a los agentes directamente en el puerto de entrada para completar el formulario.

Miles de dólares en efectivo son incautados diariamente por la CBP

La CBP advirtió que no declarar dinero en efectivo u otros instrumentos monetarios que superen los US$10.000 no solo puede terminar en la incautación de los fondos, sino también en posibles procesos penales.

La CBP realiza incautaciones de dinero diariamente CBP

Este es uno de los delitos más comunes que enfrentan los agentes de la agencia. Según sus cifras, incautaron un promedio de US$180 mil en efectivo diariamente en las fronteras de EE.UU. durante el año fiscal 2025. Con base en dicha información, en ese período se decomisaron más de 66 millones de dólares.

Al respecto, el director Elliott Ortiz instó a los viajeros a declarar con veracidad todo el dinero en efectivo que posean para evitar consecuencias graves.