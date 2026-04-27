California votará si los milmillonarios pagan un impuesto único para paliar los recortes de Trump en salud

Una propuesta para que los milmillonarios de California paguen un impuesto en relación con su riqueza para financiar el sistema de salud del estado reunió las firmas necesarias para convocar un referéndum en noviembre, anunció el sindicato impulsor de la medida.

La propuesta para compensar los recortes del gobierno federal tiene el apoyo de 1,5 millones de californianos, casi el doble de los necesarios para que se someta a votación.

"La mayoría de los californianos y de los milmillonarios reconocen lo razonable y necesaria que es esta propuesta, tanto para mantener abiertas las salas de urgencias como para evitar el cierre de empresas en California", declaró el domingo por la noche Suzanne Jiménez, del sindicato Internacional SEIU-UHW, principal promotor de la medida.

La consulta popular dirimirá si, en virtud de la Ley del impuesto a los milmillonarios de California, los residentes más ricos del estado tienen que pagar un impuesto único del 5% de su patrimonio neto.

La proposición prevé que alrededor del 90% de la cantidad recaudada, que se calcula en decenas de miles de millones de dólares, se destine a financiar el sistema sanitario estatal durante cinco años para compensar los recortes del gobierno de Donald Trump.

Los detractores de la propuesta advierten que la medida provoque un éxodo de las grandes fortunas, sobre todo en Silicon Valley, lo que tendría impacto en la recaudación fiscal del estado.

Más de 250 milmillonarios residen en California, más que en cualquiera de los otros 49 estados del país.