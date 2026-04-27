Por qué Donald Trump busca cambiar el nombre del ICE a NICE: “Gran idea”

Donald Trump instaló la posibilidad de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos después de respaldar en redes sociales una propuesta viral. La idea plantea reemplazar el acrónimo ICE por NICE, sigla de “National Immigration and Customs Enforcement”.

El objetivo de Trump para renombrar al ICE como NICE en Estados Unidos

El impulso para renombrar la agencia migratoria surge de un usuario de redes sociales y se vincula con una estrategia orientada a influir en el discurso público. Según el planteo original, el uso del acrónimo NICE obligaría a los medios a utilizar una palabra asociada a significados como “agradable” o “correcto”.

Trump responde que es una buena idea cambiar el nombre del ICE por NICE Alex Brandon - AP

“Quiero que Trump cambie ICE a NICE (National Immigration and Customs Enforcement) para que los medios tengan que decir ‘agentes NICE’ todo el día todos los días“, publicó la usuaria Alyssa Marie en X.

A través de su propia red social, Trump amplificó el alcance del mensaje y lo convirtió en un tema de discusión pública. “¡Gran idea! ¡Hazlo!“, respondió el presidente en Truth Social, junto con la captura del mensaje en X. Posteriormente, la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca difundió las capturas de pantalla del intercambio digital.

Buscan cambiar el nombre del ICE a NICE impulsado principalmente por una estrategia de comunicación para influir en la narrativa de los medios de comunicación X @RapidResponse47

Qué hace el ICE y cómo funciona la agencia migratoria de EE.UU.

De acuerdo con su sitio web oficial, el organismo conocido como ICE fue creado en 2003 como resultado de la reorganización de agencias federales vinculadas al control migratorio y aduanero. Su formación implicó la integración de funciones provenientes del antiguo Immigration and Naturalization Service (INS).

Actualmente, cuenta con más de 20.000 empleados distribuidos en cientos de oficinas dentro y fuera del país norteamericano. Su presupuesto anual ronda los US$8000 millones. La estructura operativa se divide en distintas áreas principales, entre ellas se destacan:

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ( HSI , por sus siglas en inglés), encargada de realizar investigaciones complejas.

, por sus siglas en inglés), encargada de realizar investigaciones complejas. La Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), centrada en la aplicación de leyes migratorias dentro del territorio.

Durante la segunda administración de Donald Trump, que inició el 20 de enero de 2025, la agencia se encarga de la identificación, detención y expulsión de personas en situación migratoria irregular.

Además, el ICE mantiene cooperación con fuerzas de seguridad locales e internacionales. Entre sus herramientas se encuentran programas de intercambio de información biométrica y acuerdos de colaboración con agencias policiales.

En el marco de las políticas migratorias recientes, las autoridades federales informaron que más de 2,5 millones de inmigrantes irregulares abandonaron EE.UU. durante el 2025. De ese total 605 mil personas fueron deportadas y 1,9 millones se autodeportaron, según la información oficial.

Las operaciones priorizaron casos considerados de mayor riesgo, que incluyeron personas con antecedentes penales, según la información oficial. Al mismo tiempo, se implementaron programas que promueven el retorno voluntario mediante incentivos económicos y asistencia logística.

En el primer año bajo la segunda administración de Trump, el ICE deportó a más de 605 mil inmigrantes indocumentados AP / ICE

Las críticas contra el ICE tras operativos migratorios en EE.UU.

El debate sobre el cambio de nombre se da en un escenario de posiciones enfrentadas respecto al rol del organismo. Mientras sectores oficiales destacan sus resultados en materia de control migratorio, otros espacios políticos cuestionan sus métodos.

“El ICE no nos mantiene seguros”, indicó la congresista demócrata progresista de Washington Pramila Jayapal en una publicación de X. “Está aterrorizando a nuestras comunidades, deteniendo a ciudadanos estadounidenses y dejando morir a personas bajo custodia. ¡Abolir ICE!”, agregó.

Estas críticas se intensificaron tras los incidentes registrados en lugares como Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Nicole Good, murieron en manos de agentes del ICE. Debido a esto, se registraron protestas en distintos estados, donde organizaciones sociales y civiles expresaron su rechazo a determinadas prácticas vinculadas a detenciones y deportaciones.