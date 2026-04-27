Usan la IA para revelar el rostro de una de las víctimas de Pompeya: “Huyó con un mortero sobre la cabeza”
Los arqueólogos encontraron al hombre sosteniendo un mortero de terracota para protegerse de rocas volcánicas; cómo hicieron la reconstrucción
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Arqueólogos en Pompeya, Italia, utilizaron por primera vez la inteligencia artificial para reconstruir la apariencia de una de las víctimas de la erupción que sepultó la ciudad. Los científicos creen que el hombre murió a causa de una lluvia de rocas volcánicas.
Qué se sabe del uso de la IA en una de las víctimas de Pompeya
La reconstrucción fue presentada por el Parque Arqueológico de Pompeya en colaboración con la Universidad de Padua. Se basaron en datos procedentes de excavaciones cercanas a la necrópolis de Porta Stabia, a las afueras de las murallas de la antigua ciudad.
Los arqueólogos encontraron a la víctima con un mortero de terracota en la cabeza, lo que interpretaron como un intento improvisado de proteger su cabeza ante la caída de las pequeñas piedras volcánicas que cayeron durante la erupción.
De igual modo, llevaba consigo una lámpara de aceite, un pequeño anillo de hierro y diez monedas de bronce, que se describen como sus objetivos personales.
“El hombre de Pompeya huyó con un mortero sobre la cabeza, una lámpara en la mano y diez monedas: llevaba consigo todo lo que consideraba útil para orientarse en la oscuridad”, dijo Luciano Floridi, director fundador del Centro de Ética Digital de Yale.
Los estudios prevén que el hombre murió a causa de una lluvia de rocas volcánicas en la madrugada del segundo día de la erupción, mientras intentaba escapar hacia el mar.
“La inmensidad de los datos arqueológicos es tal que con la ayuda de la inteligencia artificial podremos protegerlos y enriquecerlos de manera adecuada. Si se utiliza de forma correcta, puede contribuir a una renovación de los estudios clásicos”, declaró Gabriel Zuchtriegel, director del parque de Pompeya, en un comunicado de Facebook.
Cómo se utilizó la inteligencia artificial en el rostro de la víctima
El modelo digital se generó mediante el uso de la inteligencia artificial y técnicas de edición fotográfica. El objetivo es proporcionar una imagen sólida pero accesible, haciendo que los resultados de la investigación arqueológica sean comprensibles para un público no especializado.
“La IA no reemplaza al arqueólogo. Bajo su control, amplía y profundiza su potencial, y hace que el conocimiento sea accesible a muchos”, aseveró Floridi.
El profesor Jacopo Bonetto de la Universidad de Padua también agregó: “Esta tecnología puede contribuir a la producción de modelos interpretativos y a la mejora de las herramientas de comunicación, pero requiere un uso controlado con especialistas”.
Las últimas excavaciones en Pompeya
De acuerdo con el comunicado oficial del Parque Arqueológico de Pompeya, la última excavación identificó a dos individuos que fallecieron en momentos diferentes de la erupción. Uno de ellos fue la persona reconstruida con IA.
Con relación a la otra persona, era más joven que el otro hombre y habría sido arrastrado por una corriente piroclástica, una nube ardiente de ceniza y gases tóxicos, mientras intentaba escapar de la ciudad.
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