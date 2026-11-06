Actualización en el DMV de California hoy: un cambio puede hacer que pierdas el curso en línea para renovar la licencia

El DMV de California fijó este viernes 6 de noviembre de 2026 como fecha límite para completar el curso eLearning en su plataforma actual, ante el próximo lanzamiento de una versión rediseñada. Según el Departamento de Vehículos Motorizados, quienes dejen las lecciones inconclusas perderán el progreso y los marcadores guardados, y deberán comenzar nuevamente en el nuevo sistema. La advertencia alcanza a quienes utilizan esta alternativa para cumplir el requisito de conocimientos al renovar su licencia de conducir.

Qué se pierde si el curso del DMV queda pendiente después del 6 de noviembre

El aviso oficial del DMV establece que el curso actual debe completarse a más tardar el 6 de noviembre. La consecuencia anunciada es la pérdida de todo el avance acumulado y de los marcadores asociados. El organismo no precisa una hora de corte ni informa en ese aviso cuándo estará disponible la nueva plataforma.

El DMV de California anunció un cambio en su sistema desde este 6 de noviembre que hará perder el curso online a todos los conductores que lo dejaron inconcluso imagen illustrativa generada con IA

La distinción resulta relevante para quienes comenzaron la capacitación y la dejaron pendiente: aunque las condiciones generales permiten pausar las lecciones y acceder durante la vigencia de la solicitud —un año—, el DMV estableció este plazo específico por la transición tecnológica. Todos los módulos deben estar terminados para que la actividad satisfaga el requisito del examen de conocimientos.

El comunicado sobre la migración de plataforma se refiere al progreso dentro de eLearning. No anuncia la cancelación automática de la licencia ni de la solicitud de renovación por dejar el curso inconcluso, pero sí advierte que será necesario repetirlo desde el comienzo.

Quiénes pueden usar eLearning para renovar la licencia en California

De acuerdo con el DMV, esta opción está disponible para solicitantes elegibles que renuevan una licencia no comercial de clase C, tanto REAL ID como no compatible con los requisitos federales. Quedan excluidas las primeras licencias, las comerciales, las renovaciones de motocicleta y quienes poseen conjuntamente las clases C y M.

Para los residentes hispanohablantes, el programa permite cumplir este requisito en español. También está disponible en inglés y chino tradicional, con audio en mandarín. El curso consta de siete secciones breves con cuestionarios y requiere aproximadamente entre 20 y 30 minutos desde un teléfono, tableta o computadora.

Los residentes que renuevan su licencia de conducir pueden optar por completar el curso de aprendizaje electrónico en inglés o español Facebook California Department of Motor Vehicles

La modalidad permite repetir los cuestionarios y está diseñada para completarse sin reprobar. Sin embargo, terminar solo algunas lecciones resulta insuficiente: el organismo exige finalizar todos los módulos para registrar el cumplimiento.

El DMV indica que algunas personas mayores de 70 años están exentas del examen de conocimientos y remite al aviso de renovación para verificar el requisito aplicable.

Cómo comprobar que el curso terminó y qué trámite queda pendiente

El acceso se realiza mediante el enlace del correo “Virtual Test Center Access” o desde la solicitud electrónica eDL44. El DMV indica que ese mensaje debe conservarse hasta confirmar que el organismo recibió los resultados.

Hay un detalle que puede evitar confusiones: el departamento aclara que no envía una notificación al finalizar. La confirmación aparece dentro de la aplicación, con el mensaje “Congratulations” (“Felicitaciones”, en español), y los resultados se actualizan allí.

Después, corresponde acudir a una oficina para completar la solicitud. El DMV pide dejar transcurrir un día hábil para que el pago figure en el registro y precisa que la licencia temporal se entrega una vez concluido el trámite presencial.