REAL ID para no ciudadanos en California: quiénes pueden obtenerla en mayo 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) despeja en su portal oficial la incógnita sobre si los extranjeros pueden tramitar la REAL ID en California. Según el organismo, no es necesario ser ciudadano estadounidense para obtenerla. En ese sentido, la entidad aclara que cualquier residente del Estado Dorado que pueda demostrar su “presencia legal actual” en Estados Unidos es elegible para recibir esta licencia de conducir o tarjeta de identificación con validez federal.

REAL ID en California: documentos que acepta el DMV para inmigrantes con estatus legal

Este grupo incluye a los residentes permanentes (poseedores de green card), así como a personas con estatus legal temporal. “Como no ciudadano, puede ser elegible para una REAL ID si tiene presencia legal en los EE.UU.”, especifica el organismo estatal en su página web oficial.

Esto incluye a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y aquellos que cuentan con visas válidas de estudiante o de empleo.

El procedimiento para los no ciudadanos exige que se muestre una copia certificada o un documento original que valide su identidad y condición.

De acuerdo con la guía oficial del DMV, es necesario mostrar uno de los documentos para demostrar presencia legal:

Pasaporte extranjero vigente con una visa estadounidense válida y un formulario I-94 aprobado.

Tarjeta de Residente Permanente (green card) válida y vigente. Tarjeta de Autorización de Empleo (EAD) válida (Formulario I-766).

Documentos que acrediten la elegibilidad para los beneficios del TPS.

Pasaporte extranjero vigente con sello de “Procesado para I-551”.

Cabe recordar que, desde el 7 de mayo de 2025, la REAL ID es requerida para abordar vuelos domésticos dentro de EE.UU. y para ingresar a determinadas instalaciones federales sin necesidad de presentar otro documento válido.

Qué comprobantes de domicilio exige California para tramitar la REAL ID

Además de la identidad, el solicitante debe presentar dos comprobantes de residencia que muestren su nombre, apellido y dirección física en el estado.

El DMV acepta una amplia variedad de documentos para este fin, entre ellos:

Contrato de alquiler o arrendamiento con las firmas correspondientes

Facturas de servicios públicos del hogar (incluso el teléfono celular)

Documentos escolares de instituciones públicas o privadas

Registros de empleo, documentos médicos o de seguros

Declaraciones de impuestos (IRS o la Junta de Impuestos de Franquicias de California)

Registros bancarios de instituciones estatales o nacionales

Además de la identidad, el solicitante debe presentar dos comprobantes de residencia que muestren su nombre, apellido y dirección física en California para retirar su Real ID Captura de pantalla TikTok @yisus.usa

REAL ID para beneficiarios de DACA y TPS en California: qué aclaró el DMV

Los beneficiarios de DACA están autorizados a solicitar este documento desde junio de 2012. Dado que sus aprobaciones suelen tener una validez de dos años, la duración de su REAL ID será coincidente.

Un punto que resalta el DMV es que, al renovar una identificación de vigencia limitada, el solicitante debe tener en cuenta que no puede enviar ningún documento por correo. “Debe visitar una oficina local y presentar sus documentos de manera presencial”, aclaran.

En el caso del TPS, la validez de la identificación dependerá del período autorizado por el gobierno federal. Si no existe una fecha de término establecida, la identificación tendrá validez durante un año a partir de la fecha en que se solicitó.

La Real ID en California presenta un oso y una estrella Sitio web: dmv.ca.gov

Asimismo, California continúa con la emisión de licencias bajo la ley AB 60 para personas sin prueba de presencia legal. No obstante, según advierte el portal oficial, no se ajusta a los criterios federales para volar en avión o entrar a edificios con alta seguridad.