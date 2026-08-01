Adiós, Gavin Newsom: cuánto cobra por ser gobernador de California

El gobernador de California, Gavin Newsom, transita los últimos meses en el cargo, ya que asumió en enero de 2019 y finaliza su labor el 4 de enero de 2027, tras la reelección de 2022. Aunque durante ese tiempo su salario fluctuó, la cifra más reciente indica que por su cargo al frente del estado en 2026 gana casi 246.000 dólares anuales.

Cuánto gana Newsom como gobernador de California en 2026

De acuerdo con datos del Departamento de Recursos Humanos de California, los salarios actualmente vigentes en el estado, aprobados a partir de diciembre de 2025, indican que el gobernador Newsom obtuvo un incremento salarial al pasar de US$242.295 el año anterior a US$245.929 actualmente.

El salario actual del gobernador de California, Gavin Newsom, es de US$245.929 anuales HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según el sitio web de la agencia, Newsom registró distintos aumentos en su salario como gobernador desde que asumió el cargo en 2019. Estas son las cifras oficiales:

2019-2020: US$209.747

2020-2021: US$209.747

2021-2022: US$218.556

2022-2023: US$224.020

2023-2024: US$234.101

2024-2025: US$242.295

2025-2026: US$245.929

Según el Departamento de Recursos Humanos, los funcionarios que actualmente reciben los salarios más altos en California, después del gobernador, son:

Superintendente de Instrucción Pública: US$213.617

Fiscal general: US$213.617

Contralor: US$196.743

Tesorero: US$196.743

Comisionado de Seguros: US$196.743

A cuánto asciende el patrimonio del gobernador Newsom

Más allá de sus ingresos como gobernador de California, Newsom es cofundador de al menos 11 empresas, por lo que se estima que tiene un patrimonio neto de US$30 millones, según información de Celebrity Net Worth.

Entre las compañías está PlumpJack Associates LP, creada en 1991 en conjunto con otros inversores, cuando el demócrata tenía 24 años. En 1992 el grupo creó la bodega PlumpJack Winery.

Para 2002 sus negocios estaban valorados en más de US$6,9 ​​millones. Poco después, Newsom vendió su participación en sus empresas de San Francisco al convertirse en alcalde en 2004.

Además, de acuerdo con el portal, la fuente principal de la riqueza de la familia de Newsom proviene de su esposa, Jennifer Siebel, cuyo padre es un gestor de inversiones.

Jennifer Siebel y Gavin Newsom se casaron en 2008 Foto Facebook Jennifer Siebel Newsom

El demócrata se convirtió en gobernador de California en 2019. Antes de ello, en 1997, el alcalde Willie Brown lo nombró miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, cargo que ocupó hasta que se postuló para alcalde.

Antes de llegar a ser mandatario estatal, en 2004 asumió como alcalde de San Francisco y fue reelegido en 2007. Además, en 2010 fue elegido vicegobernador de California.

Los gobernadores de EE.UU. con los salarios más altos

Existen diferencias entre los salarios anuales que reportan los gobernadores. De acuerdo con Business Insider, en los 50 estados los líderes estatales perciben un salario oficial anual promedio de US$171.479, cifra que está sujeta a impuestos federales y estatales sobre la renta, excepto en casos como Florida o Texas.

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Con base en los registros oficiales más recientes, el medio reveló que estos son los sueldos más altos de gobernadores:

Pensilvania : US$253.870

: US$253.870 Nueva York : US$250.000

: US$250.000 California: US$245.929

En contraste, los ingresos salariales más bajos de gobernadores en EE.UU. reportados oficialmente son: