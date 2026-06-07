Elecciones en California 2026: cuándo es el último día de Gavin Newsom como gobernador

Luego de las elecciones primarias de California, celebradas el 2 de junio, el calendario continúa y Gavin Newsom se prepara para el cierre de su segundo mandato. La Constitución estatal establece que el gobernador ocupa el cargo desde el lunes posterior al 1° de enero siguiente a la elección hasta que su sucesor cumpla los requisitos, por lo que la transición está prevista para el 4 de enero de 2027.

Cuándo es el último día de Gavin Newsom como gobernador de California

En el último año de su segundo mandato, Newsom mira de cerca las elecciones que definirán a su sucesor en el cargo. La Constitución estatal determina que el gobernador será elegido cada cuatro años. Dado que el 1° de enero de 2027 es viernes, el sucesor de Newsom deberá asumir el lunes 4 de enero.

Gavin Newsom deberá dejar su cargo como gobernador de California el 4 de enero de 2027 Archivo

Al atravesar su segundo período al frente de California, el gobernador no podrá presentarse este año a las elecciones de noviembre. Esto se debe al Artículo V, Sección 2, que establece que ningún mandatario estatal puede servir más de dos mandatos.

Ese día está prevista la investidura del sucesor de Newsom, que se definirá en las elecciones generales del 3 de noviembre entre los dos candidatos que avancen tras la primaria de junio.

Los mandatos de Gavin Newsom como gobernador de California

Nacido en 1967 en San Francisco, Newsom fundó una tienda de vinos que se convirtió en el Grupo PlumpJack antes de involucrarse en la política. El negocio expandió sus actividades hacia la administración de restaurantes, hoteles y bodegas en toda California, según el sitio web oficial del gobierno. Con esta experiencia, ingresó de lleno en la administración pública en 1996:

Inició su carrera con su primer trabajo en la Comisión de Estacionamiento y Tráfico de San Francisco, y posteriormente en la Junta de Supervisores de San Francisco.

Se convirtió en el alcalde electo más joven de San Francisco en 2003.

Ganó la elección para vicegobernador en 2010, durante la gobernación de Jerry Brown.

Volvió a obtener la victoria en 2014.

Asumió el cargo por primera vez en enero de 2019 tras vencer en las elecciones a su rival republicano John Cox.

tras vencer en las elecciones a su rival republicano Fue reelegido como gobernador en 2022 con el 60% de los votos.

El gobernador Gavin Newsom asumió el cargo por primera vez en 2019 tras imponerse en las elecciones de 2018 @CAGovernor

En cuanto a su futuro político, aún se mantiene la incertidumbre. Analistas señalan que el líder demócrata podría trabajar para lanzar su candidatura a la presidencia en 2028, al término del segundo mandato de Donald Trump.

A finales de octubre del año pasado, en medio de los rumores por sus próximos pasos de cara a un año electoral, admitió en una entrevista con CBS News Sunday Morning que analizará la candidatura.

Al ser consultado sobre si “consideraría seriamente” lanzar su postulación una vez que terminen las elecciones de medio término en 2026, respondió: “Sí. Si te dijera que no, estaría mintiendo. Solo estaría mintiendo. Y no puedo hacerlo”.

Pese a estas declaraciones, el gobernador aún no confirmó oficialmente un plan detallado para lo que hará después de enero de 2027, por lo que permanece en la incertidumbre.

El candidato republicano Steve Hilton acusa al gobernador Gavin Newsom de un fraude masivo en California

Resultado de las elecciones primarias en California 2026 y posibles sucesores de Newsom

Tras el cierre de urnas de las elecciones primarias del 2 de junio, el conteo continuaba en curso. Según el recuento electoral al 5 de junio, el republicano Steve Hilton figuraba al frente de la primaria, seguido de cerca por el demócrata Xavier Becerra, aunque la contienda todavía no estaba oficialmente definida.