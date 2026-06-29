Desde este miércoles 1° de julio: cuánto sube el salario mínimo en ciudades clave para trabajadores latinos

A partir de este miércoles 1° de julio, trabajadores de casi una docena de ciudades de California, incluidas algunas con alta población latina, verán un aumento en el salario mínimo. La medida busca actualizar los ingresos frente al aumento del costo de vida y la inflación.

Qué salario mínimo rige en California en 2026

En el estado de California, el sueldo mínimo aumentó a 16,90 dólares por hora a comienzos de este año. Sin embargo, varias ciudades y áreas no incorporadas establecen salarios de base más altos mediante ordenanzas locales.

El Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés) señala que, cuando existen diferencias, los empleadores deben pagar la tarifa que resulte más favorable para el trabajador. Por eso, empleados de ciudades como Los Ángeles y San Francisco reciben un salario mínimo superior al establecido por el estado.

Las ciudades de California que aumentan el salario mínimo desde el 1° de julio

De acuerdo con CalChamber y el inventario de ordenanzas locales del UC Berkeley Labor Center, estas son las ciudades y zonas de California que aumentarán el salario mínimo desde el 1° de julio:

Emeryville , US$20,34 por hora.

, US$20,34 por hora. San Francisco , US$19,61 por hora. En esta ciudad, se estima que alrededor del 16,2% de la población es latina, acorde al último censo de EE.UU.

, US$19,61 por hora. En esta ciudad, se estima que alrededor del 16,2% de la población es latina, acorde al último censo de EE.UU. Berkeley , US$19,61 por hora. La población hispana constituye el 12,8% de los habitantes de la ciudad.

, US$19,61 por hora. La población hispana constituye el 12,8% de los habitantes de la ciudad. Pasadena , US$18,57 por hora. Allí, los residentes hispanos o latinos representan el 33,4% de la población total.

, US$18,57 por hora. Allí, los residentes hispanos o latinos representan el 33,4% de la población total. Milpitas , US$18,50 por hora.

, US$18,50 por hora. Áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles y Santa Mónica , US$18,47 por hora.

del condado de y , US$18,47 por hora. Los Ángeles , US$18,42 por hora. En el conjunto del condado, la población latina representa el 48,59%.

, US$18,42 por hora. En el conjunto del condado, la población latina representa el 48,59%. Fremont , US$18,05 por hora.

, US$18,05 por hora. Malibú , US$17,91 por hora.

, US$17,91 por hora. Alameda, US$17,76 por hora.

Nuevos salarios en California para salud y fast food: quiénes cobran más

En el sector salud de California, los aumentos dependen del tipo de establecimiento.

Las clínicas comunitarias pasarán a una base de US$22 por hora desde el 1° de julio , mientras que ciertos grupos médicos con 25 o más profesionales y otros establecimientos cubiertos tendrán un mínimo de US$23.

pasarán a una base de , mientras que ciertos grupos médicos con 25 o más profesionales y otros establecimientos cubiertos Los grandes sistemas de salud, clínicas de diálisis y determinadas instalaciones de condado llegarán a US$25 por hora.

Por otro lado, los empleados de cadenas de comida rápida con más de 60 locales ya perciben una remuneración de entrada de US$20 por hora.

El rubro de la salud y los empleados de cadenas de comida rápida verán un incremento especial Unsplash

Washington D.C. también sube el salario mínimo: monto general y tarifa con propinas

El Distrito de Columbia también aumentará el salario mínimo a partir del miércoles 1° de julio. Según la Oficina de Salarios y Horas de Trabajo de D.C., la tarifa pasará de 17,95 a 18,40 dólares por hora para todos los trabajadores, sin importar el tamaño de la empresa.

En el caso de los empleados que reciben propinas, como aquellos que trabajan en bares o restaurantes, el salario base aumentará a US$10,30 por hora. La ley establece que, si el sueldo más las propinas no alcanza el salario mínimo vigente, el empleador deberá cubrir la diferencia.