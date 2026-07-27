Texas y Florida, en la mira de Newsom: el desafiante informe económico que lanzó California

California registró un crecimiento anualizado del 3,7% durante el primer trimestre de 2026, por encima de Texas (0,9%) y Florida (1,6%), de acuerdo con un informe elaborado a partir de datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés).

California creció más que Texas y Florida durante el primer trimestre de 2026

La oficina del gobernador Gavin Newsom difundió el análisis el 24 de julio y aseguró que esos resultados dejan en evidencia el impacto de las inversiones estatales en innovación, desarrollo tecnológico, manufactura y creación de empresas. El documento también señala que el estado alcanzó su mayor ritmo de crecimiento trimestral desde 2013.

California registró un crecimiento anualizado del 3,7% durante el primer trimestre de 2026, por encima de Texas (0,9%) y Florida (1,6%) Gov California

Al presentar el análisis, la oficina cuestionó las comparaciones que suelen ubicar a Texas y Florida como modelos económicos frente a California. “Durante años escuchamos el mismo cuento de que el modelo económico de California no funciona y que Texas o Florida representan el futuro. Los hechos dicen lo contrario”, afirmó.

El mandatario agregó que el estado apuesta por la inversión en talento, innovación y apoyo a los trabajadores. Además, sostuvo que otras jurisdicciones trasladan una mayor carga tributaria a las familias de menores ingresos.

PIB de California: las cifras utilizadas por Newsom para compararse con Texas y Florida

Según el análisis oficial, el Producto Interno Bruto (PIB) de California alcanzó los US$4,25 billones en 2025. Además, durante el primer trimestre de 2026, el valor nominal anualizado de la producción económica llegó a US$4,4 billones.

La administración estatal también destacó que, desde que Newsom asumió la gobernación, el PIB creció en más de US$1,18 billones. Además, sostuvo que el estado continúa como:

El estado con mayor creación de nuevas empresas.

El principal destino del capital de riesgo en Estados Unidos.

Líder nacional en manufactura.

Referente en el sector tecnológico.

El mayor productor agrícola de EE.UU.

El documento también señala que el estado reúne más de 4,3 millones de pequeñas empresas, responsables de generar empleo para 7,6 millones de personas.

La administración estatal también destacó que, desde que Newsom asumió la gobernación, el PIB creció en más de US$1,18 billones HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

California lidera la creación de empleo y destaca su avance en productividad

Otro de los indicadores destacados por la administración de Newsom es la creación de empleo. Según el análisis, California incorporó 131.500 puestos de trabajo durante el último año, la cifra más alta entre todos los estados del país norteamericano.

El documento también afirma que la productividad laboral aumentó un 4,2% en 2025, lo que representa el mayor aporte individual al crecimiento de la productividad nacional. Por otro lado, remarca que el estado es responsable de aproximadamente el 14% de la producción económica de Estados Unidos.

Además, el análisis sostiene que durante el cuarto trimestre de 2025 la economía californiana sumó US$44.500 millones en producción, por encima de Nueva York, Texas y Florida.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

Las políticas económicas que Gavin Newsom vincula con el crecimiento de California

Para explicar esos indicadores, la administración estatal vinculó el crecimiento económico con distintas políticas implementadas durante los últimos años. Entre ellas, mencionó: