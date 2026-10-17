Adiós, Gavin Newsom: últimas encuestas para las elecciones a la gobernación de California en 2026

Las elecciones para gobernador de California del 3 de noviembre definirán quién sucederá a Gavin Newsom, que no puede competir por un tercer mandato debido a los límites establecidos en la Constitución estatal. En este escenario, el demócrata Xavier Becerra aparece al frente de las preferencias electorales, por encima del republicano Steve Hilton.

Las encuestas muestran una ventaja de Xavier Becerra

Una encuesta reciente, publicada el 9 de octubre por el Manhattan Institute, sitúa a Becerra con el 55% de la intención de voto, frente al 38% de Hilton. El 7% restante corresponde a electores indecisos.

Xavier Becerra amplia su ventaja en las encuestas más recientes Manhattan Institute

El estudio se realizó entre el 24 de septiembre y el 1° de octubre, con 1000 votantes probables de todo California. El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales. La investigación también incluyó una muestra independiente de 449 votantes probables de Los Ángeles.

Las mediciones de septiembre ya anticipaban una diferencia favorable al candidato demócrata. El promedio de RealClearPolling, elaborado con sondeos publicados entre el 4 y el 20 de ese mes, ubicó lo siguiente:

Becerra con el 56,8% de apoyo

con el de apoyo Hilton con el 35% de apoyo

con el de apoyo La distancia entre ambos fue de 21,8 puntos porcentuales, por lo que el portal clasificó la contienda como un estado seguro para los demócratas.

El promedio de encuestas ubican al demócrata con una amplia ventaja en California RCP

Entre los estudios incluidos en ese promedio, la encuesta de UC Berkeley IGS y Los Angeles Times, realizada del 15 al 20 de septiembre entre 4512 votantes probables, registró:

El demócrata con 58% de apoyo

de apoyo El republicano con 33% de apoyo

SurveyUSA, ABC 10News y San Diego Union-Tribune, por su parte, midieron un respaldo del 55% para el demócrata y del 33% para el republicano. Otro relevamiento, desarrollado por TrueDot junto con el Citrin Center for Public Opinion Research de UC Berkeley y publicado por Politico, mostró lo siguiente:

Becerra con el 54%

con el Hilton con el 36%

El Public Policy Institute of California (PPIC) obtuvo cifras de 60% para Becerra y 38% para Hilton en su encuesta de septiembre.

Xavier Becerra aventaja por gran margen a Steve Hilton en las encuestas de California Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Becerra y Hilton

Qué preocupa a los votantes de California

La ventaja demócrata no implica que exista una aprobación generalizada de la gestión del estado. El costo de vida, los impuestos y el empleo concentran buena parte de las preocupaciones.

En el estudio del Manhattan Institute, el 47% identificó estos asuntos como la principal prioridad estatal. En la encuesta de UC Berkeley IGS y Los Angeles Times, el costo de vida fue señalado por el 44% de los participantes.

La vivienda, la electricidad, la gasolina y los alimentos aparecen entre los gastos que inciden en la decisión electoral. Al mismo tiempo, las posiciones sobre la administración de Donald Trump influyen en la competencia.

En el sondeo de UC Berkeley IGS, el 37% mencionó la necesidad de frenar las políticas del presidente como una prioridad. Entre los simpatizantes de Becerra, esa proporción llegó al 59%.

Para los partidarios de Hilton, en cambio, la reducción de impuestos tiene mayor peso: el 62% la identificó como su principal motivación. Estos datos reflejan que la contienda estatal también está atravesada por las diferencias entre los dos partidos sobre el papel del gobierno federal y la carga impositiva.

La gestión de los recursos estatales constituye otro foco de preocupación. Según el Manhattan Institute, el 17% de los encuestados ubicó el despilfarro, el fraude y la corrupción entre los principales problemas. La cifra ascendió al 22% entre los independientes y al 29% entre los republicanos.

Además, el 71% manifestó preocupación por posibles abusos en los programas sociales y el 42% consideró que California tiene más problemas de corrupción que otros estados.

Gavin Newsom dejará la gobernación en enero de 2027

El mandato de Newsom terminará el 4 de enero de 2027, después de dos períodos consecutivos. Fue elegido por primera vez en 2018 y consiguió la reelección en noviembre de 2022. El resultado de los comicios del 3 de noviembre determinará quién asumirá el cargo tras su salida.

La Constitución de California establece un máximo de dos mandatos para una misma persona en la gobernación. La restricción, incorporada mediante la Proposición 140, aprobada en 1990, impide que Newsom vuelva a competir por el puesto después de completar su periodo.

Aunque todavía no ha definido oficialmente su próximo paso político, Newsom ha reconocido que considera la posibilidad de buscar la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2028.