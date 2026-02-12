Cuándo termina el periodo de Gavin Newsom como gobernador de California y por qué no puede postularse de nuevo

En el último año de su segundo mandato como gobernador de California, Gavin Newsom se prepara para dejarle el cargo a un nuevo mandatario en 2027. Como ya fue reelegido en 2022, no puede volver a postularse, según indica la Constitución estatal. De esta manera, abandonará el cargo a principios de enero del próximo año.

¿Cuándo termina el mandato de Gavin Newsom en California?

Luego de ser reelegido en noviembre de 2022, el segundo mandato de Newsom comenzó a principios de enero de 2023. Según la Constitución de California, el gobernador cumple un término de cuatro años y asume el cargo desde el primer lunes después del 1° de enero siguiente a la elección.

El segundo periodo del gobernador Gavin Newsom en California terminará a principios de 2027 @CAgovernor

Bajo los términos de la Constitución estatal, su segundo mandato terminará el lunes 4 de enero de 2027, cuando el nuevo gobernador electo en los comicios de 2026 asuma el puesto oficialmente.

Al atravesar su segundo periodo al frente de California, Newsom no podrá presentarse este año para las elecciones de noviembre. Esto se debe al Artículo V, Sección 2, de la Constitución, que establece que ningún mandatario estatal puede servir más de dos términos.

En esa línea, una persona que haya estado al frente durante dos periodos completos no puede volver a postularse para el cargo de gobernador, aunque los términos no hayan sido consecutivos. Esta regla fue adoptada mediante la Proposición 140, aprobada por los votantes en noviembre de 1990 y vigente desde entonces.

¿Qué hará Gavin Newsom después de dejar la gobernación en 2027?

El futuro político de Newsom está más atravesado por los rumores y especulaciones que por certezas. Los principales analistas insinúan que el actual gobernador californiano podría trabajar para lanzar su candidatura para la presidencia, bajo el respaldo del Partido Demócrata, en 2028, al término del segundo mandato de Donald Trump.

A finales de octubre del año pasado, en medio de los rumores por sus próximos pasos de cara a un año electoral, admitió en una entrevista con CBS News Sunday Morning que considerará la candidatura.

Pese a las especulaciones sobre su futuro, aún no está claro qué hará Gavin Newsom tras abandonar su cargo como gobernador de California en enero @CAGovernor

Al ser consultado sobre si “consideraría seriamente” lanzar su postulación una vez que terminen las elecciones de medio término en 2026, respondió: “Sí. Si te dijera que no, estaría mintiendo. Solo estaría mintiendo. Y no puedo hacerlo”.

Pese a estas declaraciones, el gobernador aún no confirmó oficialmente un plan detallado para lo que hará después de enero de 2027, por lo que permanece en la incertidumbre.

Elecciones 2026 en California: los principales candidatos a gobernador

El próximo 2 de junio se celebrarán en California las elecciones primarias. Luego, el 3 de noviembre tendrán lugar los comicios generales, según informó Newsom mediante una proclamación. Durante estas jornadas, los votantes elegirán candidatos para 12 cargos:

Gobernador

Vicegobernador

Secretario de Estado

Controlador

Tesorero

Procurador General

Comisionado de Seguros

Junta de Igualación Estatal

Senadores de EE.UU. por California

Representantes de EE.UU. por California

Senadores estatales

Representantes estatales

Para las elecciones de este año en California, cuatro candidatos, dos del Partido Demócrata y dos del Republicano, se presentan como los principales postulantes a reemplazar a Newsom Freepik

Para el puesto de gobernador, los principales candidatos con más oportunidades de imponerse en las elecciones son:

Chad Bianco: el sheriff del condado de Riverside , principal figura del Partido Republicano en la jurisdicción, aboga por incrementar la deportación de inmigrantes indocumentados y tiene una agenda similar a la de Trump.

, principal figura del Partido Republicano en la jurisdicción, aboga por incrementar la deportación de inmigrantes indocumentados y tiene una agenda similar a la de Trump. Eric Swalwell: miembro de la Cámara de Representantes , se describe en su plataforma como un dirigente que atravesó dificultades económicas desde muy joven en Dublín. Apunta a reducir los precios y luchar contra las políticas de Trump desde el estado.

, se describe en su plataforma como un Apunta a reducir los precios y luchar contra las políticas de Trump desde el estado. Steve Hilton: el empresario británico-estadounidense promete revertir la crisis económica, habitacional y de seguridad que atraviesa la región.

promete revertir la crisis económica, habitacional y de seguridad que atraviesa la región. Katie Porter: la exrepresentante por el condado de Orange tiene entre sus principales prioridades temas como los costos de la vivienda, la inflación y el acceso a la salud.

Otros candidatos con buenas proyecciones corresponden a Matt Mahan, Antonio Villaraigosa y Tony Thurmond, según un análisis de Los Angeles Times. El caso más resonante es el de Mahan, alcalde de San José, quien recientemente lanzó su candidatura a través de X.

A principios de diciembre, el Emerson College realizó una encuesta en la que el republicano Bianco obtuvo una pequeña diferencia con el 13% de la intención de voto. El sheriff estuvo seguido por Hilton (12%), Swalwell (12%) y Porter (11%), en una estrecha diferencia que podría cambiar a lo largo de 2026.