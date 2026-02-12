Cuándo termina el periodo de Gavin Newsom como gobernador de California y por qué no puede postularse de nuevo
El mandatario actualmente cumple su segundo mandato al frente del Estado Dorado tras lograr la reelección en 2023; qué dice la Constitución estatal
- 4 minutos de lectura'
En el último año de su segundo mandato como gobernador de California, Gavin Newsom se prepara para dejarle el cargo a un nuevo mandatario en 2027. Como ya fue reelegido en 2022, no puede volver a postularse, según indica la Constitución estatal. De esta manera, abandonará el cargo a principios de enero del próximo año.
¿Cuándo termina el mandato de Gavin Newsom en California?
Luego de ser reelegido en noviembre de 2022, el segundo mandato de Newsom comenzó a principios de enero de 2023. Según la Constitución de California, el gobernador cumple un término de cuatro años y asume el cargo desde el primer lunes después del 1° de enero siguiente a la elección.
Bajo los términos de la Constitución estatal, su segundo mandato terminará el lunes 4 de enero de 2027, cuando el nuevo gobernador electo en los comicios de 2026 asuma el puesto oficialmente.
Al atravesar su segundo periodo al frente de California, Newsom no podrá presentarse este año para las elecciones de noviembre. Esto se debe al Artículo V, Sección 2, de la Constitución, que establece que ningún mandatario estatal puede servir más de dos términos.
En esa línea, una persona que haya estado al frente durante dos periodos completos no puede volver a postularse para el cargo de gobernador, aunque los términos no hayan sido consecutivos. Esta regla fue adoptada mediante la Proposición 140, aprobada por los votantes en noviembre de 1990 y vigente desde entonces.
¿Qué hará Gavin Newsom después de dejar la gobernación en 2027?
El futuro político de Newsom está más atravesado por los rumores y especulaciones que por certezas. Los principales analistas insinúan que el actual gobernador californiano podría trabajar para lanzar su candidatura para la presidencia, bajo el respaldo del Partido Demócrata, en 2028, al término del segundo mandato de Donald Trump.
A finales de octubre del año pasado, en medio de los rumores por sus próximos pasos de cara a un año electoral, admitió en una entrevista con CBS News Sunday Morning que considerará la candidatura.
Al ser consultado sobre si “consideraría seriamente” lanzar su postulación una vez que terminen las elecciones de medio término en 2026, respondió: “Sí. Si te dijera que no, estaría mintiendo. Solo estaría mintiendo. Y no puedo hacerlo”.
Pese a estas declaraciones, el gobernador aún no confirmó oficialmente un plan detallado para lo que hará después de enero de 2027, por lo que permanece en la incertidumbre.
Elecciones 2026 en California: los principales candidatos a gobernador
El próximo 2 de junio se celebrarán en California las elecciones primarias. Luego, el 3 de noviembre tendrán lugar los comicios generales, según informó Newsom mediante una proclamación. Durante estas jornadas, los votantes elegirán candidatos para 12 cargos:
- Gobernador
- Vicegobernador
- Secretario de Estado
- Controlador
- Tesorero
- Procurador General
- Comisionado de Seguros
- Junta de Igualación Estatal
- Senadores de EE.UU. por California
- Representantes de EE.UU. por California
- Senadores estatales
- Representantes estatales
Para el puesto de gobernador, los principales candidatos con más oportunidades de imponerse en las elecciones son:
- Chad Bianco: el sheriff del condado de Riverside, principal figura del Partido Republicano en la jurisdicción, aboga por incrementar la deportación de inmigrantes indocumentados y tiene una agenda similar a la de Trump.
- Eric Swalwell: miembro de la Cámara de Representantes, se describe en su plataforma como un dirigente que atravesó dificultades económicas desde muy joven en Dublín. Apunta a reducir los precios y luchar contra las políticas de Trump desde el estado.
- Steve Hilton: el empresario británico-estadounidense promete revertir la crisis económica, habitacional y de seguridad que atraviesa la región.
- Katie Porter: la exrepresentante por el condado de Orange tiene entre sus principales prioridades temas como los costos de la vivienda, la inflación y el acceso a la salud.
Otros candidatos con buenas proyecciones corresponden a Matt Mahan, Antonio Villaraigosa y Tony Thurmond, según un análisis de Los Angeles Times. El caso más resonante es el de Mahan, alcalde de San José, quien recientemente lanzó su candidatura a través de X.
A principios de diciembre, el Emerson College realizó una encuesta en la que el republicano Bianco obtuvo una pequeña diferencia con el 13% de la intención de voto. El sheriff estuvo seguido por Hilton (12%), Swalwell (12%) y Porter (11%), en una estrecha diferencia que podría cambiar a lo largo de 2026.
Otras noticias de Agenda EEUU
Noticias de California. Se expande el ICE y Newsom vs. Trump por los gases de efecto invernadero
"Se acabaron mis sueños". Jorge Ramos muestra detalles del caso de la joven hondureña detenida en un aeropuerto y deportada sin razón aparente
Historias. John D. Rockefeller, magnate multimillonario: “Quien empieza simplemente con la idea de hacerse rico no tendrá éxito”
- 1
Reforma laboral completa: artículo por artículo, así es el proyecto de Milei que aprobó el Senado
- 2
Cencosud designa a Dolores Fernández Lobbe como nueva gerente general en la Argentina
- 3
Con el aval de León XIV, el cardenal “Tucho” Fernández le puso un freno al desafío lanzado por los lefebvristas
- 4
Una automotriz dejará de importar desde EE.UU. un modelo para producirlo en la Argentina