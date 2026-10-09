Últimas encuestas de California hoy: Becerra le saca ventaja a Hilton, pero se complica la elección del 3 de noviembre

Una nueva encuesta interna, encargada por la campaña del candidato republicano Steve Hilton, muestra una contienda más ajustada para la gobernación de California, con una ventaja de 5,6 puntos porcentuales de Xavier Becerra (45,7% frente a 40,1%). Aunque esta medición ofrece un panorama más reñido, otros sondeos muestran un amplio liderazgo del demócrata.

El sondeo interno de Steve Hilton que reduce a 5,6 puntos la ventaja de Xavier Becerra

A menos de un mes de las elecciones generales, un sondeo interno, realizado por el encuestador David Wolfson entre el 1° y el 2 de octubre de 2026 con 1020 votantes de California, situó a Becerra a la delantera con el 45,7% de la intención de voto. El estudio acortó la ventaja del demócrata sobre Hilton (40,1%) a 5,6 puntos porcentuales, con un 14,1% de indecisos.

Pese a que el demócrata mantiene la ventaja, los números suponen un cambio notable con respecto a una encuesta anterior encargada por Hilton, que mostraba a Becerra con una ventaja del 52% frente al 37%, según New York Post.

La encuesta más reciente redujo la ventaja de Becerra sobre Hilton a 5,6 puntos porcentuales AP Photo/Rich Pedroncelli

En ese sentido, en la nueva encuesta Becerra perdió 6,3 puntos porcentuales de apoyo, mientras que el republicano ganó 3,1 puntos. Esto resultó en un cambio de 9,4 puntos en el margen. Al considerar el 14,1% que se mantiene indeciso, las elecciones continúan abiertas. Otros datos importantes del sondeo son:

Casi seis de cada diez votantes (58,8%) afirmaron que California va por mal camino . El 28,1% opinó que el estado va por buen camino, en tanto otro 13,1% se mostró indeciso.

(58,8%) afirmaron que . El 28,1% opinó que el estado va por buen camino, en tanto otro 13,1% se mostró indeciso. La opinión favorable de Becerra se situó en el 44,1% , mientras que el 45,3% tenía una opinión desfavorable.

se situó en el , mientras que el 45,3% tenía una opinión desfavorable. La opinión favorable de Hilton fue del 35,5%, en tanto el 50,7% aseguró tener una opinión desfavorable.

Asimismo, cuando se preguntó a los encuestados indecisos a qué candidato preferirían si se vieran obligados a elegir, el 72,5% se inclinó por Becerra y el 27,5% por Hilton.

El 72,5% de los encuestados indecisos se inclinó por Becerra y el 27,5% por Hilton para la gobernación de California Magnific

Las encuestas más recientes de cara a las elecciones para gobernador de California

La recopilación realizada por The New York Times muestra las encuestas más recientes de cara a los comicios de noviembre, con una marcada ventaja para el demócrata:

IVC Media : entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre, Becerra ( 48% ) superaba por 10 puntos a Hilton ( 38% ).

: entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre, Becerra ( ) superaba por 10 puntos a Hilton ( ). Universidad de California, Berkeley : entre el 15 y el 20 de septiembre, situó a Becerra ( 58% ) a la delantera con una amplia ventaja de 25 puntos porcentuales sobre su rival ( 33% ).

: entre el 15 y el 20 de septiembre, situó a Becerra ( ) a la delantera con una amplia ventaja de 25 puntos porcentuales sobre su rival ( ). SurveyUSA : entre el 15 y el 20 de septiembre, el demócrata ( 55% ) tenía una ventaja de 22 puntos porcentuales sobre Hilton ( 33% ).

: entre el 15 y el 20 de septiembre, el demócrata ( ) tenía una ventaja de 22 puntos porcentuales sobre Hilton ( ). Public Policy Institute of California: entre el 4 y el 10 de septiembre, Becerra (60%) lideraba por un amplio margen frente a Hilton (38%).

El republicano Steve Hilton propuso eliminar al DMV de California

Qué se vota en las elecciones del 3 de noviembre en California

El 3 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en California la elección general. Más allá del gobernador, los votantes elegirán al vicegobernador, secretario de Estado, contralor, tesorero, fiscal general, comisionado de seguros y superintendente de Instrucción Pública, entre otros cargos estatales.

La boleta también incluirá las elecciones de los 52 miembros de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 20 miembros del Senado estatal correspondientes a los distritos pares y los 80 miembros de la Asamblea estatal.

También habrá cargos judiciales de la Corte Suprema y tribunales de apelaciones, además de otros cargos locales según cada jurisdicción. Junto con los políticos, los ciudadanos del Estado Dorado podrán votar, entre otras medidas, las siguientes propuestas, de acuerdo con un reporte de CalMatters: