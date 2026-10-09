Demócratas vs. republicanos: la nueva encuesta que revela qué partido genera más confianza sobre el costo de vida en EE.UU.

Una nueva encuesta reveló las preferencias y opiniones de los votantes registrados sobre los partidos Demócrata y Republicano antes de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. La investigación, que analizó distintas aristas, reflejó una mayor confianza hacia el partido opositor sobre el costo de vida.

Costo de vida: qué dice la encuesta sobre el partido que genera más confianza a los votantes

El sondeo, elaborado por el Centro AP-NORC, otorgó una ventaja al Partido Demócrata sobre el Partido Republicano en la gestión del costo de vida. Un 38% de los electores registrados manifestó mayor confianza en la bancada opositora para abordar los precios de los productos y servicios.

Un 38% de los electores registrados otorgó mayor confianza a los demócratas para afrontar el costo de vida en Estados Unidos MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En contraste, un 27% de los encuestados prefirió la capacidad de los republicanos para manejar este desafío económico. Asimismo, otro 27% afirmó que no confía en ninguna de las dos agrupaciones políticas para abordar el problema del costo de vida.

La brecha de 11 puntos porcentuales posicionó a la bancada demócrata con una percepción favorable en la materia. No obstante, el grupo de electores desencantados con ambas fuerzas alcanzó un volumen igual al respaldo de la tolda republicana. El costo de vida aparece entre los principales temas evaluados en el sondeo de cara a las elecciones de medio término.

Demócratas y republicanos: cuál inspira más confianza en economía, salud e inmigración

El estudio también midió la valoración ciudadana sobre una variedad de áreas prioritarias para la administración pública. En ese marco, reveló:

Economía general y atención médica: el Partido Demócrata obtuvo márgenes de confianza superiores.

el Partido Demócrata obtuvo márgenes de confianza superiores. Política exterior y asuntos vinculados a políticas transgénero: también ganaron los opositores.

Trump dice que la guerra con Irán podría terminar tras las elecciones de medio término

Control de la inmigración: los votantes quedaron divididos sobre qué partido genera mayor confianza para manejar el tema. Los votantes distribuyeron sus preferencias de forma dividida, sin otorgar una ventaja clara a ningún sector.

los votantes quedaron divididos sobre qué partido genera mayor confianza para manejar el tema. Los votantes distribuyeron sus preferencias de forma dividida, sin otorgar una ventaja clara a ningún sector. Desarrollo y regulación de la inteligencia artificial: también arrojó niveles equivalentes de respaldo.

Qué piensan los votantes de Trump sobre extremismo, corrupción y capacidad de gestión

A su vez, la investigación evaluó los atributos generales de ambas agrupaciones y la figura del presidente Donald Trump. En torno a ello, un 68% de los votantes definió al mandatario como “demasiado extremo”, cifra que incluyó a un tercio de los propios simpatizantes republicanos.

Respecto a las estructuras partidarias, un 55% de los ciudadanos otorgó esa misma calificación al Partido Republicano, frente a un 45% que lo aplicó al Partido Demócrata. Por su parte, un 46% de los votantes demócratas consideró a su propia organización como “demasiado moderada”.

Un 68% de los votantes definió al presidente Donald Trump como “demasiado extremo” WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto a la capacidad para solucionar problemas importantes, un 55% afirmó que la bancada republicana carece de esa habilidad, mientras que un 48% expresó lo mismo sobre los demócratas. Además, un 60% describió a los oficialistas como una fuerza enfocada en ayudar a los ricos y poderosos, frente a un 32% que señaló lo propio sobre los demócratas.

Finalmente, casi la mitad de los encuestados asoció el término “corrupto” con la bancada republicana, en comparación con un 37% que vinculó esa palabra con los opositores. Pocos votantes expresaron que alguno de los dos partidos concentre sus esfuerzos en ayudar a las personas comunes.