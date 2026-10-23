Adiós Gavin Newsom: últimas encuestas y quién va ganando las elecciones 2026 a la gobernación de California

Las encuestas más recientes para la contienda de la gobernación de California en las elecciones de medio término muestran un panorama que favorece al demócrata Xavier Becerra sobre el republicano Steve Hilton. En un año electoral que marcará la salida del cargo del gobernador Gavin Newsom, los resultados muestran una mayor probabilidad de que el estado continúe en manos del Partido Demócrata.

Últimas encuestas y quién va ganando las elecciones 2026 a la gobernación de California

Bajo los términos de la Constitución estatal de California, el gobernador debe abandonar el cargo el lunes siguiente al 1° de enero posterior a los comicios, por lo que Newsom será sucedido oficialmente el 4 de enero de 2027. A falta de menos de dos semanas para los comicios, los sondeos más recientes evidencian un panorama alentador para los demócratas.

Las encuestas recopiladas por The New York Times muestran los siguientes resultados:

Emerson College : elaborada entre el 17 y 19 de octubre, colocó a Becerra (60%) a la cabeza con 27 puntos porcentuales de ventaja sobre Hilton (33%).

: elaborada entre el 17 y 19 de octubre, colocó a Becerra (60%) a la cabeza con de ventaja sobre Hilton (33%). ActiVote : realizada entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre, ubicó a Becerra con el 63% de la intención de voto, lo que representa 26 puntos porcentuales de ventaja sobre Hilton, que obtuvo el 37%.

: realizada entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre, ubicó a Becerra con el 63% de la intención de voto, lo que representa de ventaja sobre Hilton, que obtuvo el 37%. Manhattan Institute: entre el 24 de septiembre y el 1° de octubre, situó al demócrata (57%) con 18 puntos porcentuales por encima del republicano (39%).

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

Asimismo, el sondeo realizado por el Jack Citrin Center for Public Opinion Research de UC Berkeley, junto con Verasight y TrueDot, coloca a Becerra con el 58% de la intención de voto, lo que marca una diferencia de 23,7 puntos sobre Hilton (34,3%).

El informe de SurveyUSA publicado el 20 de septiembre señala que un total del 55% de los encuestados afirmó que votaría por Becerra, mientras que el 33% indicó que votaría por el republicano Steve Hilton.

En este sondeo, el 58% de los encuestados dijo que votaría por un demócrata para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por su parte, el 33% señaló que votaría por un republicano.

De acuerdo con las encuestas más recientes, Xavier Becerra lleva una amplia ventaja sobre Steve Hilton de cara a las elecciones de noviembre en California Fotomontaje editado con IA

Los detalles de la encuesta más reciente entre Becerra y Hilton

En la encuesta de Emerson College, Becerra tiene una diferencia de 27 puntos porcentuales. No obstante, al sumar la inclinación de los votantes indecisos, la ventaja del demócrata se amplía a 64% contra 36%. Entre los electores independientes, supera a Hilton por 10 puntos (46% a 36%).

Otro dato importante corresponde a que la economía se posiciona como el tema prioritario para el 45% de los votantes, seguido por la asequibilidad de la vivienda (17%); la atención médica (10%); y la inmigración (10%).

Del total de encuestados (1000 votantes probables del estado), un 44% atribuyó la responsabilidad del estado actual de la economía de California al presidente Donald Trump, un 38% al gobernador Newsom, un 7% a la mayoría republicana en el Congreso y un 8% a otra persona.

Respecto al año anterior, la proporción de votantes que responsabiliza a Trump aumentó 17 puntos (del 27% al 44%), mientras que la que culpa a Newsom disminuyó 13 puntos (del 51% al 38%).

En cuanto a los líderes políticos, Newsom registra un 46% de aprobación y un 43% de desaprobación en California, en tanto un 12% se declara neutral. En el caso de Trump, el 33% aprueba su gestión, y un 63% la desaprueba.

De acuerdo con la última encuesta, Newsom registra un 46% de aprobación en California, mientras que Trump solo tiene un 33% Archivo/@CAgovernor

Qué se vota en California en las elecciones de 2026: gobernador y otros cargos

El 3 de noviembre se llevará a cabo en California la elección de medio término. Durante esa jornada, los votantes elegirán al gobernador, vicegobernador, secretario de Estado, contralor, tesorero, fiscal general, comisionado de seguros y superintendente de Instrucción Pública, entre otros cargos estatales.

La boleta también incluirá las elecciones de los 52 miembros de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 20 miembros del Senado estatal correspondientes a los distritos impares y los 80 miembros de la Asamblea estatal.

También habrá cargos judiciales de la Corte Suprema y tribunales de apelaciones, además de otros cargos locales según cada jurisdicción. Junto con los políticos, los ciudadanos del Estado Dorado podrán votar distintas propuestas, entre las que se incluyen las siguientes: