Newsom se niega, pero California insiste y vota en noviembre un impuesto del 5% a los multimillonarios

Los votantes de California decidirán en la elección general del 3 de noviembre la aprobación de la Proposición 40. La iniciativa, rechazada por el gobernador Gavin Newsom, propone un impuesto a la riqueza para compensar los recortes federales en la atención médica.

En qué consiste el impuesto del 5% que vota California en noviembre

La Proposición 40 impone un gravamen único del 5% sobre el patrimonio neto de las personas más acaudaladas del estado. La norma autoriza el cumplimiento de esta obligación fiscal en cinco cuotas anuales a partir de su entrada en vigor.

Los votantes de California votarán sobre la imposición de un impuesto único del 5% en el patrimonio netro de multimillonarios Imagen ilustrativa generada por IA

La iniciativa proyecta recaudar aproximadamente US$100 mil millones durante un período de varios años en el territorio californiano. La ley destina el 90% de esos recursos a los servicios públicos de atención médica y al programa Medi-Cal.

El 10% restante de los ingresos reforzará el financiamiento de la educación pública K-14 y la asistencia alimentaria. Esta distribución responde a la pérdida de fondos federales que amenaza la cobertura de dos millones de beneficiarios.

La propuesta cuenta con el respaldo del senador Bernie Sanders, del representante Ro Khanna y de la Federación del Trabajo del estado. Diversos sindicatos de la salud defienden el tributo como un puente de financiamiento de cinco años frente a las reducciones presupuestarias de Washington.

A quiénes afecta el impuesto a la riqueza de la Proposición 40

La Proposición 40 afecta de forma exclusiva a los residentes del Estado Dorado cuyo patrimonio neto supere los US$1000 millones al 31 de diciembre de 2026. La medida excluye del pago a los contribuyentes con activos inferiores a dicho umbral.

De acuerdo con Telemundo 52, un grupo de aproximadamente 250 personas multimillonarias en el estado debe asumir este pago si la ciudadanía ratifica la propuesta en las urnas. Por ejemplo, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, tendría que abonar cerca de US$10.000 millones sobre su patrimonio.

En caso de ser aprobada la medida, alcanzará a quienes tengan patrimonio neto que supere los US$1000 millones al 31 de diciembre de 2026

La reglamentación alcanza a los magnates que mantenían su residencia en California al 1° de enero de 2026. Esta norma impide la evención del impuesto mediante la mudanza posterior a otra entidad federativa durante el transcurso del año.

Los contribuyentes que deben tributar pueden presentar una declaración de umbral o completar formularios sobre la valoración de sus activos. La ley permite la tasación de participaciones en empresas y activos de baja liquidez mediante tasadores certificados.

Por qué Newsom rechaza el tributo a los multimillonarios

El gobernador Gavin Newsom manifestó su rechazo a la Proposición 40 a pesar de respaldar las propuestas tributarias a la riqueza en el plano federal. Según Telemundo 52, el mandatario afirma que la aplicación de este impuesto a nivel estatal coloca a California en una desventaja competitiva frente a otras regiones.

Además, el demócrata argumenta que la medida motivará la salida de contribuyentes de altos ingresos hacia estados con menor presión fiscal. Esta migración de residentes adinerados reduciría las recaudaciones futuras en el Fondo General que financia la educación, la salud y las prisiones.

La Oficina del Analista Legislativo de California calcula una disminución potencial de hasta US$1000 millones anuales en el impuesto estatal sobre la renta. Asimismo, el estado tendría que destinar decenas de millones de dólares cada año a la administración del tributo.

El programa impulsado por Newsom en California que otorga hasta US$10.000

Otros líderes del Partido Demócrata como Xavier Becerra también rechazan la propuesta por considerarla una solución “temporal e inestable” para el sistema sanitario. Becerra sostiene que el estado requiere reformas estructurales de largo plazo en lugar de gravámenes de corta duración.

Frente a esta iniciativa, los opositores incluyeron en la boleta de noviembre las Proposiciones 41 y 42 para bloquear el impuesto si los votantes lo aprueban. La Proposición 41 anula tributos aprobados sin margen en el límite de gasto y la 42 prohíbe impuestos sobre bienes personales.