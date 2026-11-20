Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (Lausd, por sus siglas en inglés) ya no verán los resúmenes generados por inteligencia artificial en sus búsquedas de Google, según informaron autoridades escolares. La decisión alcanza a una función que hasta hace poco seguía apareciendo pese a las restricciones para usar herramientas de IA generativa en dispositivos del distrito.

Los Ángeles: qué cambia en las búsquedas escolares

Los resúmenes, conocidos como AI Overviews, aparecen en algunas consultas por encima de los resultados habituales y ofrecen una respuesta producida por inteligencia artificial junto con enlaces. Su desactivación no equivale, por sí sola, a prohibir el buscador: el distrito señaló que sigue usando productos de Google y evalúa si esas herramientas digitales favorecen el aprendizaje.

El distrito escolar de Los Ángeles explicó que la decisión forma parte de sus medidas para administrar el acceso de los alumnos a tecnologías emergentes Shutterstock

La confirmación fue difundida por NBC Los Angeles a partir de una declaración de un vocero de Lausd. El distrito explicó que la decisión forma parte de sus medidas para administrar el acceso de los alumnos a tecnologías emergentes y procurar experiencias adecuadas para su edad. No se precisí el mecanismo técnico ni todos los dispositivos y cuentas alcanzados por este bloqueo específico.

La distinción importa para las familias: un resumen automático que aparece en la página de resultados no es lo mismo que el modo de IA, una interfaz conversacional que permite hacer preguntas de seguimiento. El distrito ya había desactivado ese modo para los alumnos conectados con cuentas escolares al comienzo del ciclo, según el medio local.

Bloqueo de resúmenes de Google: una restricción que comenzó antes

En septiembre, Lausd estableció una moratoria sobre el uso de IA generativa por parte de los estudiantes en dispositivos entregados por el distrito. Entonces, LAist informó que la restricción alcanzaba a todos los niveles y que la junta escolar evaluaba el papel de estas herramientas en la enseñanza.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles implementó una suspensión inmediata del uso de inteligencia artificial generativa para todos sus estudiantes Imagen ilustrativa generada con IA

Ese mismo mes trascendió que los alumnos no podían interactuar con Gemini desde el buscador mediante sus cuentas escolares, pero que los resúmenes automáticos seguían disponibles. La desactivación informada ahora modifica ese aspecto puntual de la situación descrita entonces. La política general y el uso del buscador no deben confundirse con el bloqueo de una función concreta.

La discusión incluye preocupaciones sobre la posibilidad de que las respuestas automáticas reemplacen parte del trabajo de investigación, faciliten la realización de tareas sin elaboración propia o presenten información incorrecta. Esas preocupaciones explican el debate, pero no prueban que cada uso de IA produzca esos efectos.

La decisión de Google y el debate escolar

El 3 de noviembre, Google anunció cambios para las cuentas de estudiantes de preescolar a secundaria: el acceso a Search, Gemini y otros productos quedará desactivado hasta que los administradores escolares lo habiliten expresamente. La empresa dijo que informaría más detalles antes de aplicar los cambios. En su anuncio también presentó un piloto de aprendizaje guiado en el buscador, diseñado para acompañar la resolución de ciertos problemas paso a paso.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles informó que desactivó los resúmenes de inteligencia artificial de Google para los alumnos

Según AP, Google explicó que las escuelas que opten por rechazar por completo la IA tampoco tendrán acceso a su buscador mediante esas cuentas, por la integración de la tecnología en Search. Esa decisión anunciada por la empresa es distinta de la medida que Lausd informó que ya aplicó a los resúmenes. La declaración del distrito no detalla cómo se resolverá esa diferencia cuando entren en vigor los nuevos controles.

Mientras define su política, el distrito busca escuchar a su comunidad. El 16 de noviembre, LAist informó que Lausd distribuía una encuesta entre familias, estudiantes y personal, y que un comité de la junta preparaba recomendaciones para una eventual votación. Para las familias hispanohablantes, el alcance concreto puede depender de la cuenta y el equipo utilizados; conviene consultar con la escuela ante dudas sobre una situación particular.

La noticia en pocas líneas

¿Qué cambió para los estudiantes de Los Ángeles? Lausd informó que desactivó los resúmenes de inteligencia artificial de Google para los alumnos.

¿Se prohibió Google Search en las escuelas de Los Ángeles? El distrito dijo que continúa utilizando productos de Google y evalúa sus herramientas digitales; no anunció una prohibición general del buscador.

¿Qué restricción de IA regía antes en Lausd? En septiembre de 2026 el distrito había establecido una moratoria para el uso estudiantil de IA generativa en dispositivos escolares.

¿Qué anunció Google para las cuentas escolares? Google comunicó el 3 de noviembre de 2026 que Search y otros productos estarán desactivados para cuentas escolares de estudiantes hasta que los administradores los habiliten.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.