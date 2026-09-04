Los Ángeles prohíbe el uso de la IA en las escuelas para todos los niveles y supera a Nueva York

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés) puso en marcha una restricción que impide a los estudiantes acceder a herramientas de inteligencia artificial generativa durante el año escolar. La disposición alcanza a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el último grado de secundaria.

Qué herramientas de IA quedaron bloqueadas en las escuelas de Los Ángeles

Según los funcionarios de LAUSD durante una junta de educación, la medida se aplica principalmente a los dispositivos pertenecientes al distrito, como las computadoras utilizadas por los alumnos, y a las redes escolares. También contempla los accesos realizados desde equipos personales cuando el estudiante utiliza su cuenta institucional.

La decisión modifica el esquema que regía durante el ciclo anterior. Los estudiantes de 13 años o más podían utilizar determinadas herramientas después de completar contenidos vinculados con ciudadanía y responsabilidad digital.

El bloqueo comprende servicios cuyo funcionamiento central es la generación de contenido mediante IA, como ChatGPT, Claude y Gemini. También quedan restringidas las funciones de chatbot incorporadas a herramientas de Google utilizadas en el ámbito educativo.

Los alumnos tampoco pueden interactuar directamente con Gemini desde el buscador de Google mediante sus cuentas escolares. Sin embargo, los resúmenes automáticos que aparecen en determinadas búsquedas continúan disponibles, ya que el distrito diferencia esas funciones de los sistemas de conversación basados en la IA generativa.

La prohibición no alcanza a los docentes ni al personal escolar. Los profesores pueden utilizar Gemini y Copilot mediante licencias empresariales administradas por el distrito para tareas como preparar clases, corregir trabajos, elaborar comentarios y comunicarse.

“Quiero dejar bien claro a todos los que informan sobre esto que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha vuelto a hacer historia”, dijo Bridie Lee, una de las líderes del grupo Schools Beyond Screens L.A., según reprodujo Los Angeles Times.

Por qué Los Ángeles restringió el acceso a la IA para estudiantes

La administración del distrito adoptó la medida después de la decisión unánime de la junta escolar de junio para reducir la exposición de los estudiantes a las pantallas. Esa política establece límites progresivos según la edad y restringe el acceso a dispositivos durante los primeros grados.

El debate también incorporó una preocupación relacionada con el desarrollo de las capacidades cognitivas. Durante la reunión del comité de la junta se planteó el concepto de “ejecución cognitiva”, utilizado para describir la delegación de procesos mentales a sistemas de inteligencia artificial antes de que los niños hayan desarrollado determinadas habilidades por sí mismos.

La medida en Los Ángeles busca alinearse con políticas recientes que intentan reducir el tiempo frente a pantalla LAUSD

Los argumentos expuestos ante el comité señalaron posibles efectos sobre el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas sin asistencia tecnológica. También se mencionó que los estudiantes pueden utilizar chatbots para realizar tareas que forman parte del proceso de aprendizaje, como redactar trabajos o resolver ejercicios.

Los Ángeles busca definir reglas antes de habilitar nuevamente la IA

La medida también busca dar tiempo al distrito para establecer criterios sobre privacidad, seguridad, equidad y finalidad pedagógica. La intención planteada es determinar en qué circunstancias la inteligencia artificial puede incorporarse al sistema educativo sin que la tecnología sustituya procesos que deben desarrollar los estudiantes.

Los alumnos perderán el acceso a la IA hasta que se establezcan nuevas directrices pedagógicas Imagen creada con IA

Investigaciones mencionadas durante las discusiones del comité señalaron diferencias entre el desempeño de alumnos que reciben asistencia de IA y su rendimiento cuando deben completar posteriormente una tarea sin esa herramienta. El debate puso el foco en la necesidad de preservar la práctica individual y la perseverancia frente a actividades complejas.

Los Ángeles y Nueva York tomaron la misma medida sobre IA en las escuelas

En paralelo al anuncio de LAUSD, recientemente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, comunicó también la prohibición temporal del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en escuelas públicas.

En el caso de la Gran Manzana, la restricción aplica a los niveles comprendidos entre jardín de infantes (2-K) y el octavo grado. La decisión, que fue presentada por Mamdani y el canciller de Escuelas, Kamar H. Samuels, alcanza a 600.000 alumnos.