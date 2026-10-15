Alerta de Newsom por vientos de Santa Ana en California: cierran parques desde el 15 de octubre

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció nuevas medidas preventivas ante la llegada de los vientos de Santa Ana, que aumentan el riesgo de incendios forestales en el sur del estado. Desde el jueves 15 de octubre, varias áreas recreativas de las montañas de Santa Mónica estarán sujetas a restricciones durante las alertas de bandera roja, mientras se refuerzan los recursos para responder a posibles emergencias.

Qué parques de California tendrán restricciones por los vientos de Santa Ana

De acuerdo con el comunicado oficial, el estado reforzará los recursos destinados a combatir incendios y coordinará el despliegue de bomberos, vehículos, aeronaves y equipos especializados en distintas zonas del sur de California.

California traslada bomberos y equipos al sur del estado antes de la llegada de los vientos de Santa Ana Gobierno de California

Por su parte, California State Parks anunció un protocolo coordinado de cierres que comenzará el 15 de octubre y tendrá un período inicial hasta el sábado 17. La medida se aplicará durante las alertas de bandera roja, que advierten sobre condiciones meteorológicas que pueden favorecer la propagación rápida del fuego.

Según el comunicado de California State Parks, las restricciones alcanzan seis parques estatales e históricos de las montañas de Santa Mónica:

Leo Carrillo State Park

Malibu Creek State Park

Point Mugu State Park

Topanga State Park

Will Rogers State Historic Park

Santa Susana Pass State Historic Park

El protocolo también contempla áreas administradas por otras agencias públicas. Las restricciones pueden afectar senderos, caminos de servicio, zonas agrestes, estacionamientos, centros de visitantes, actividades programadas y eventos autorizados.

California refuerza los recursos contra incendios y aplica restricciones en áreas naturales de las montañas de Santa Mónica ante el riesgo asociado a los vientos de Santa Ana Gobierno de California

Sin embargo, no significa que todas las instalaciones de cada parque deban cerrar por completo. El acceso dependerá de la ubicación, las condiciones meteorológicas y la agencia responsable de cada terreno.

Algunas carreteras públicas, playas, campamentos y áreas de estacionamiento podrían permanecer abiertas si las autoridades lo consideran seguro.

Vientos de Santa Ana: California se prepara ante el riesgo de incendios forestales

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE, por sus siglas en inglés) aumentará la dotación de personal y distribuirá equipos de respuesta con camiones de bomberos en el sur del estado. A su vez, la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CAL OES, por sus siglas en inglés) desplegará recursos adicionales en los condados de Orange, Ventura, Los Ángeles y Santa Bárbara.

De acuerdo con el anuncio de la oficina de Newsom, el despliegue comenzó durante la mañana del jueves y continuará, en principio, hasta el domingo. La ubicación de los equipos se definirá según los pronósticos meteorológicos y las necesidades operativas de cada zona.

Las montañas de Santa Mónica en el Parque Estatal Malibu Creek serán una de las zonas de alerta Gobierno de California

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos focos de fuego. La combinación de vientos fuertes, baja humedad y vegetación seca puede facilitar que las llamas se propaguen con rapidez y dificultar las tareas de extinción.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar actividades que puedan generar chispas, respetar las restricciones de acceso y consultar las alertas locales antes de visitar zonas naturales.

Puede haber cortes de luz en California por los vientos de Santa Ana

Las empresas de servicios públicos podrían aplicar cortes preventivos de electricidad en sectores del sur de California, la Sierra Nevada y el norte del estado. Estas interrupciones temporales buscan reducir el riesgo de incendios provocados por la infraestructura eléctrica durante episodios de viento intenso.

Los residentes deben consultar los avisos de su proveedor de electricidad para conocer las áreas afectadas, los horarios previstos y las alternativas disponibles. Si se anuncia una interrupción, conviene cargar los teléfonos, preparar linternas y tener a mano los suministros esenciales.

Qué deben hacer los residentes ante una alerta de incendios en California

Ante el riesgo de incendios forestales en California, las autoridades recomiendan preparar una ruta de evacuación, reunir documentos y medicamentos esenciales, asegurar los objetos sueltos en patios y balcones y mantenerse informados mediante los canales oficiales de emergencia.

Quienes tengan previsto visitar las montañas de Santa Mónica deben comprobar el estado de los parques antes de salir y consultar las restricciones de cada área.