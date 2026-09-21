Newsom declara emergencia en California ante El Niño y se estima en un 90% las probabilidades de que sea muy fuerte

El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó el estado de emergencia para prepararse ante los posibles efectos de El Niño durante el período de tormentas de 2026-2027. La decisión permite movilizar recursos estatales antes de la llegada de los principales sistemas invernales y coordinar tareas destinadas a reducir los riesgos para las comunidades.

California ante El Niño: carreteras, puentes y obras

Los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) contemplan más de un 90% de posibilidades de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte.

Gavin Newsom declara estado de emergencia en California X @CAgovernor

También estiman hasta un 75% de probabilidad de que llegue a niveles históricos, por encima de los episodios registrados desde 1950.

Debido a este escenario, California emitió una proclamación de emergencia para disponer que distintas agencias comiencen a trabajar antes de que lleguen las tormentas. Entre las prioridades figuran:

La protección de infraestructura.

La preparación de las vías de circulación.

El almacenamiento de materiales para emergencias.

La asistencia a las autoridades locales frente a inundaciones, deslizamientos y otros efectos asociados a las precipitaciones.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans, por sus siglas en inglés) deberá localizar e inspeccionar autopistas y puentes que puedan presentar mayores riesgos de inundación o daños. La planificación incluye disponer con anticipación de equipos para controlar el tránsito, cerrar carreteras, retirar nieve y despejar escombros.

La proclamación también busca acelerar los proyectos destinados a reducir el impacto de las inundaciones. Las agencias vinculadas con los recursos naturales y el medioambiente deberán facilitar permisos para que las comunidades puedan avanzar con obras de refuerzo de diques y acciones frente a los anegamientos, desprendimientos de tierra y flujos de escombros.

Otra parte del operativo estará centrada en los suministros. El Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por sus siglas en inglés) deberá almacenar, distribuir y reponer suministros como sacos de arena y bombas.

Por su parte, la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES, por sus siglas en inglés) coordinará con esa agencia la ubicación anticipada de personal, equipos y otros recursos.

“California es más fuerte cuando nos apoyamos mutuamente. De eso se trata esta iniciativa: brindar a las comunidades el apoyo que necesitan, proporcionar a los socorristas las herramientas para que realicen su trabajo y dar a las familias la seguridad de que su estado está preparado”, dijo Newsom en un comunicado.

El decreto agiliza la obtención de suministros, reduce las barreras burocráticas para proyectos de defensa contra inundaciones y activa la coordinación entre múltiples agencias de seguridad y transporte X @CAgovernor

Guardia Nacional: operativo por El Niño para rescates y zonas inundadas

La Guardia Nacional de California deberá prepararse para tareas de rescate, ingeniería, transporte y logística, entre otras operaciones. En paralelo, el Cuerpo de Conservación de California (CCC, por sus siglas en inglés) podrá desplegar personal para apoyar las acciones de preparación y respuesta.

El estado ampliará además los mecanismos de comunicación con los residentes. Las autoridades prevén distribuir alertas, instrucciones de evacuación y materiales de preparación en distintos idiomas, con el objetivo de que las comunidades puedan conocer los riesgos y las medidas que deben adoptar.

La estrategia incluye también aprovechar parte del agua de las inundaciones para recargar los acuíferos subterráneos. El aprovechamiento de caudales de inundación para recargar acuíferos busca reducir sus impactos y fortalecer el abastecimiento local de agua.

“Nos estamos preparando con antelación para este fenómeno de El Niño porque todos los californianos merecen estar seguros en sus hogares, conectados con su comunidad y protegidos cuando lleguen las inclemencias del tiempo”, aseguró el gobernador.

Qué es El Niño y por qué California se prepara

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento periódico de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese cambio modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvia en diferentes regiones.

De acuerdo con el comunicado de Newsom, el calentamiento asociado a El Niño puede modificar el recorrido de las tormentas y aumentar la energía disponible en la atmósfera. El fenómeno puede estar acompañado por:

Lluvias intensas

Vientos

Nieve en las montañas

Inundaciones

Deslizamientos

Flujos de escombros

Las áreas que sufrieron incendios forestales recientemente requieren especial atención porque las lluvias pueden provocar inundaciones repentinas, corrientes de lodo y deslizamientos. También existe riesgo para viviendas, carreteras y puentes, además de posibles interrupciones del suministro eléctrico y aislamiento de comunidades.

En las zonas costeras, el fenómeno puede contribuir a elevar el nivel del mar mediante procesos oceánicos asociados a las llamadas ondas Kelvin. El oleaje generado por sistemas tropicales en el Pacífico también puede incrementar la erosión y afectar playas y acantilados.

Qué Es El Niño

Tormentas por El Niño en California: recomendaciones para los residentes

Ante el aumento en el riesgo de tormentas e inundaciones severas por el fenómeno de El Niño, las autoridades estatales recomiendan que los residentes de California tomen diversas medidas:

Registrarse en los sistemas de alertas de emergencia de ciudades o condados.

Consultar regularmente los pronósticos y seguir las indicaciones emitidas por los organismos locales.

Conocer el riesgo específico del lugar donde se vive o trabaja.

Revisar y limpiar desagües y canaletas para facilitar el desplazamiento del agua de lluvia.

Establecer una ruta de evacuación, definir un lugar al que pueda trasladarse y mantener preparado un kit con suministros esenciales, medicamentos y elementos para mascotas u otros animales.

Además, las autoridades recomiendan no intentar atravesar una carretera cubierta por agua. La corriente puede tener mayor profundidad o velocidad de la que aparenta y, además, el pavimento puede haber sufrido daños debajo de la superficie.