Alerta y orden de evacuación inmediata por incendios forestales que se propagan al norte de California y Nevada

Las autoridades activaron órdenes de evacuación inmediata en distintos sectores del oeste de Estados Unidos mientras varios incendios forestales de rápida expansión continúan con su avance en California y Nevada. El peligro se concentrará especialmente en las zonas alcanzadas por las llamas, donde algunos caminos permanecerán cerrados.

Incendios forestales avanzan en California y generan órdenes de evacuación

Según información de Fox Weather, en California, la Oficina del Sheriff del condado de Monterey emitió órdenes de evacuación para las áreas amenazadas por el Timber Fire, que afecta la región.

Las autoridades pidieron a los residentes que se preparen para salir y que prioricen la seguridad de sus familias y animales domésticos ante la posibilidad de que el fuego continúe su desplazamiento.

Satélite De La NOAA Hoy

Las autoridades recomendaron cargar en los vehículos a familiares, mascotas y un kit con suministros de emergencia. También solicitó que quienes deban abandonar sus viviendas consideren llevar documentos y registros esenciales.

El Timber Fire ya quemó más de 2400 acres (971 hectáreas) y permanece apenas un 5% contenido. Las órdenes de evacuación y las advertencias emitidas previamente están vigentes, por lo que las nuevas disposiciones por los incendios no reemplazan necesariamente las instrucciones que ya habían recibido los residentes.

La situación también provoca restricciones en las rutas. La Oficina de Monterey de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) anunció el cierre de la Ruta Estatal 1, una vía fundamental para la circulación por la costa.

El tramo permanecerá cerrado hacia el norte en el punto ubicado en 47.200 Highway 1, cerca de Fernwood Resort, mientras que hacia el sur el corte se ubica en Julia Pfeiffer Burns State Park Vista Point, cerca del marcador de milla 37.

Nevada: humo, llamas y nuevas zonas de evacuación por los incendios forestales

La emergencia también se extendió a Nevada, donde el Departamento del Sheriff de Washoe emitió órdenes de evacuación para una zona ubicada al norte de Winnemucca Ranch Road, hasta el cruce de las rutas estatales 445 y 446.

La medida está vinculada al avance de los incendios Bug Fire y Stallion Fire, que consumieron grandes extensiones de terreno.

En el condado de Monterey, en California, el fuego ya arrasó más de 2400 acres y se mantiene con un nivel de contención de apenas el 5% Ethan Swope - FR171736 AP

Según las instrucciones de las autoridades, quienes deban evacuar tendrán que desplazarse hacia el sur por la Ruta Estatal 445. La Ruta Estatal 446 permanecerá cerrada en ambas direcciones en el cruce con la 445 y no será transitable debido al avance del Stallion Fire.

El Bug Fire alcanzó más de 57.300 acres (23.178 hectáreas) y está contenido solo en un 3%. El Stallion Fire, por su parte, quemó más de 22.400 acres (9065 hectáreas).

Bajarán las temperaturas en el oeste de EE.UU., pero el humo seguirá

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el oeste de Estados Unidos entrará en una tendencia de enfriamiento que comenzará este miércoles.

Numerosas áreas registrarán temperaturas máximas inferiores a lo normal por primera vez en varios días, en parte debido al aumento de la actividad de tormentas y precipitaciones durante las tardes.

Los consejos del NWS para quienes están en ciudades con mala calidad del aire

El cambio será importante porque la región estuvo sometida a condiciones de calor y sequedad asociadas con un patrón meteorológico favorable para la expansión de los incendios.

Sin embargo, el descenso térmico no significará que el peligro desaparezca de inmediato, ya que los grandes focos continuarán activos y el humo persistirá en la atmósfera.

El NWS anticipa además que el aire más fresco se extenderá durante el jueves a una porción mayor del oeste, mientras la cúpula de calor abandonará completamente la región. Desde las Montañas Rocosas y las Altas Llanuras del norte hasta la costa oeste, las temperaturas estarán entre 5 y 15°F por debajo de lo normal, un escenario que podría convertirse en el período más fresco desde fines de mayo o comienzos de junio.

En Montana, cerca de la frontera con Canadá, las máximas podrían permanecer en los 60°F (16°C), lo que representará las temperaturas más bajas de la zona desde junio.

En otras partes del oeste también avanzará una masa de aire más fría, aunque las condiciones no eliminarán los problemas vinculados con los incendios que ya estarán activos.

El organismo también advirtió sobre tormentas vespertinas en sectores del oeste. Algunas de ellas podrán generar lluvias excesivas y provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en el sur de Arizona y Nuevo México.