Newsom lo confirmó: ahora California podrá medir el riesgo de calor por código postal y en tiempo real

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó nuevas herramientas de resiliencia climática durante su participación en la Semana del Clima de Nueva York este 22 de septiembre de 2026. La iniciativa estatal busca proteger a las comunidades del estado frente a los efectos del cambio climático y las olas de calor extremo.

CalHeatScore: qué anunció Newsom sobre la herramienta contra el calor extremo

El anuncio del gobernador contempla la expansión de CalHeatScore, un instrumento tecnológico de última generación para la prevención de emergencias térmicas. Esta herramienta digital proporciona a los residentes datos detallados sobre el nivel de peligro por altas temperaturas en cada zona geográfica del estado.

En el marco de la cumbre internacional, el gobernador Newsom se reunió con el presidente español Pedro Sánchez para firmar un nuevo Memorando de Entendimiento Oficina del Gobernador Gavin Newsom

Según el comunicado oficial, la medida complementa la actualización del Plan de Acción contra el Calor Extremo que la administración estatal presentó durante el verano de 2026. A través de esta plataforma, la población puede acceder a reportes inmediatos para anticipar los riesgos derivados de las temperaturas extremas.

Además, el mandatario demócrata proclamó el estado de emergencia para acelerar los preparativos ante el fenómeno meteorológico de El Niño.

Cómo funciona CalHeatScore y qué informa sobre cada código postal de California

La plataforma CalHeatScore procesa métricas climáticas locales para evaluar la intensidad del calor en áreas delimitadas por código postal. El sistema emite alertas en tiempo real para que las autoridades municipales y los ciudadanos activen protocolos de resiliencia de manera oportuna.

La herramienta estima el impacto potencial del calor sobre la salud y ofrece información sociodemográfica de cada comunidad. De esta manera, los datos pueden utilizarse para la planificación de emergencias y la preparación ante episodios de calor extremo.

Así se ve la herramienta de CalHeatScore que pude calcular el riesgo de calor en cada región según su código postal CalHeatScore

Durante su intervención en las sesiones de trabajo en Nueva York, Newsom reafirmó el compromiso del estado con la transición energética global.

Al referirse al contexto internacional y la cooperación entre jurisdicciones, declaró: “En un momento de creciente inestabilidad global, California mantendrá relaciones sólidas con socios de todo el mundo para edificar un futuro más limpio, más próspero y más seguro”.

Los acuerdos de California con España, Alemania y la Unión Europea en Climate Week

Durante la cumbre internacional, Newsom suscribió un nuevo Memorando de Entendimiento con el presidente de España, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Sara Aagesen. El acuerdo bilateral amplía la cooperación en energía limpia, electrificación, almacenamiento en baterías, mercados de carbono, reducción de metano y resiliencia climática.

En forma paralela, el mandatario californiano mantuvo reuniones de trabajo con el ministro de Medio Ambiente de Alemania, Carsten Schneider. Ambos líderes analizaron mecanismos para profundizar la colaboración bilateral en incentivos para vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y producción de tecnologías de cero emisiones.

Así fue la participación del gobernador Gavin Newsom en la Semana del Clima de Nueva York

Newsom participó además en un diálogo con el comisionado europeo de Clima, Cero Neto y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra. El encuentro abordó la aceleración en el despliegue de energías renovables y la competitividad económica de las industrias verdes frente a los mercados globales.

Por otra parte, la agenda oficial del estado incluyó la firma de una nueva alianza estratégica con Finlandia y la profundización de los acuerdos de cooperación con Australia. Estas alianzas subnacionales consolidan una red internacional de más de 70 acuerdos globales promovidos por la administración californiana.