Aseguran que la Proposición 33 hará más fácil a las familias que alquilan su vivienda en California, pero hay controversias

Desde hace casi tres décadas, la Ley de Viviendas de Alquiler Costa-Hawkins limita las ordenanzas de control de alquileres en California. Sin embargo, una nueva medida conocida como Proposición 33 busca ponerle fin con el objetivo de ayudar a los inquilinos a conservar sus hogares. Ante esto, en noviembre se definirá la vigencia de la normativa en el marco de la crisis del mercado inmobiliario del estado.

Qué es la Proposición 33 de California

La Proposición 33 es una iniciativa que consiste en la derogación de la Ley de Viviendas de Alquiler Costa-Hawkins. Hasta la fecha, esta normativa prohíbe a los gobiernos locales imponer el control de alquileres en las propiedades construidas a partir de 1995.

De acuerdo con ABC7, las ciudades pueden restringir la cantidad de dinero que un propietario puede cobrar cada año, pero no pueden establecer controles de alquiler ni decirle a los propietarios cuánto pueden cobrar a los nuevos inquilinos. De esta manera, la Proposición 33 busca ampliar el número de viviendas unifamiliares, condominios y edificios sobre los que se puede imponer el control.

Argumentos a favor y en contra de la Proposición 33

Según el sitio oficial del Secretario de Estado, los principales motivos para estar a favor de la Proposición 33 están asociados a las elevadas tarifas que deben pagar los 17 millones de inquilinos en California. Ante esto, indica que el control de alquileres en Estados Unidos sirvió para que puedan conservar sus hogares desde 1919.

En esta línea, Susie Shannon, directora de la campaña Yes On 33, explicó: “La gente está teniendo muchísimas dificultades para pagar el alquiler. De hecho, en California hay más gente que tiene que pagar el alquiler que en cualquier otro lugar del país. En los últimos cinco años, un millón de personas se han ido de California, o se están mudando a casa de familiares o amigos y, finalmente, se quedan sin hogar”.

Los principales argumentos a favor de la Proposición 33 están asociados a las elevadas tarifas que deben pagar los inquilinos en California Yes On 33

Por otro lado, la organización señala que los argumentos de aquellos que están en contra de la Proposición 33 son que su aprobación podría congelar la construcción de nuevas viviendas y revertir docenas de nuevas leyes en California, lo que acentuaría la crisis del mercado inmobiliario. Asimismo, remarca que en el pasado los votantes del estado ya rechazaron la propuesta radical en dos oportunidades.

De esta manera, su aprobación “permitiría a las ciudades y condados imponer nuevas restricciones a la construcción de nuevas viviendas, quitaría incentivos a las personas que están tratando de construir más viviendas, reduciría la oferta de viviendas y, de hecho, haría subir los alquileres en todo el estado”, expresó Nathan Click, portavoz de la campaña No On 33.

Por último, entre los partidarios de la nueva medida se encuentran CA Nurses Assoc., CA Alliance for Retired Americans, Mental Health Advocacy, Coalition for Economic Survival y TenantsTogether, mientras que California Council for Affordable Housing, Women Veterans Alliance y California Chamber of Commerce se oponen a la Proposición 33.

La crisis de viviendas en California

Según The San Diego Tribune, la mitad de los inquilinos de California paga más del 30% de sus ingresos en alquiler, y casi el 30% paga más del 50%. Por otro lado, la Federación de Vivienda de San Diego afirma que tiene más de 134.500 propiedades menos para inquilinos de bajos ingresos, y que los alquileres aumentaron casi un 20% desde 2018.

Ante esto, Cody Patterson, antropólogo y miembro del Distrito Escolar Unificado de San Diego, comentó: “La pobreza, la desesperación y el desplazamiento que millones de californianos están sufriendo como resultado de la especulación con los alquileres, y las distorsiones que está imponiendo a nuestra economía en general, no se resolverán en el futuro previsible con la construcción residencial”.

Por último, Patterson agrega que la Proposición 33 no resolverá la escasez de viviendas asequibles, pero permitirá a las comunidades locales “decidir si regulan los alquileres para aliviar el empobrecimiento, el sufrimiento y el desplazamiento inmediatos de los inquilinos”.

LA NACION