Buenas noticias en California: Newsom anuncia que millones de familias recibirán un alivio de US$75 en septiembre

Millones de hogares de California verán entre agosto y septiembre un crédito automático en su factura de electricidad. La medida, anunciada por el gobernador Gavin Newsom, alcanza a clientes residenciales de PG&E, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric y busca concentrar el alivio en meses de mayor demanda de energía. No requiere inscripción ni una solicitud previa.

Crédito de luz en California: cómo funcionará el alivio automático de septiembre

Según informó la oficina del gobernador, el crédito promedio será de US$75 y se financiará con recursos del programa estatal de límites e inversión en emisiones.

La administración de Newsom calculó US$886 millones para los créditos eléctricos de este ciclo, pero el importe que aparezca en cada cuenta puede variar según la empresa y el servicio contratado, de acuerdo al comunicado oficial.

La novedad para los usuarios es el cambio de calendario. La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) resolvió que los créditos de esas tres distribuidoras pasen a aplicarse en agosto y septiembre, en vez de las fechas tradicionales de primavera y otoño.

La decisión procura que el descuento coincida con facturas que suelen subir por el uso de aire acondicionado.

“Gracias al Crédito Climático de California, 886 millones de dólares recaudados de los contaminadores están regresando a los bolsillos de las familias de todo el Estado Dorado”, dijo Newsom en sus redes sociales.

Millones de clientes de los servicios de electricidad de California recibirán el crédito en sus facturas (imagen ilustrativa) Freepik

En California: qué deben mirar los clientes en la factura de luz

El crédito es automático, pero conviene revisar el resumen de cargos y conservar la factura para comparar el impacto. Las claves prácticas son:

No hay formulario: los clientes residenciales elegibles no deben completar una inscripción ni pedir el descuento

los clientes residenciales elegibles no deben completar una inscripción ni pedir el descuento La fecha depende de la empresa: PG&E, SCE y SDG&E lo aplicarán en agosto o septiembre; otras compañías tienen un calendario distinto

PG&E, SCE y SDG&E lo aplicarán en agosto o septiembre; otras compañías tienen un calendario distinto No es un pago en efectivo: el importe se descuenta de la factura de electricidad y no reemplaza los programas de asistencia para quienes tengan deudas

La oficina del gobernador vinculó el alivio con los ingresos que pagan grandes emisores de gases de efecto invernadero en el sistema estatal. La CPUC explicó en abril que el cambio busca “alinear el alivio con los meses de facturas altas”, en una traducción propia de su comunicado. Ese mecanismo no modifica la tarifa base ni garantiza que todas las facturas bajen el mismo monto.

A quién alcanza y qué pasa con otras empresas

El anuncio se dirige a cuentas residenciales eléctricas de las tres principales distribuidoras reguladas por la CPUC. Los clientes de empresas más pequeñas, como Liberty, Pacific Power o Bear Valley Electric, pueden recibir el crédito en otra fecha. Por eso, el dato decisivo es identificar el nombre de la empresa que figura en la boleta y no asumir que el calendario es idéntico en todo el estado.

El impacto concreto se conocerá cuando la empresa incluya la línea de descuento en la factura correspondiente.

Lo que hay que saber

¿Qué cambió? El crédito eléctrico de California se concentrará en agosto y septiembre para las tres grandes distribuidoras reguladas

El crédito eléctrico de California se concentrará en para las tres grandes distribuidoras reguladas ¿A quién alcanza? A clientes residenciales de PG&E, SCE y SDG&E que cumplan las condiciones de sus cuentas de servicio

A clientes de PG&E, SCE y SDG&E que cumplan las condiciones de sus cuentas de servicio ¿Hay que hacer un trámite? No; el descuento se aplica de manera automática en la factura de electricidad

No; el descuento se aplica de manera en la factura de electricidad ¿Cuál es el dato central? El estado informó un crédito promedio de US$75, aunque cada recibo puede mostrar un importe distinto

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.