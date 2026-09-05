Confirmado en California: millones de usuarios reciben un crédito automático en la factura de luz de septiembre

Millones de clientes residenciales elegibles reciben en septiembre un descuento automático en la factura de electricidad como parte del Crédito Climático de California, un programa estatal que utiliza fondos del sistema Cap-and-Invest para otorgar asistencia en las facturas.

Montos del Crédito Climático de California en la factura de luz

En 2026, usuarios de PG&E, Southern California Edison (SCE) y San Diego Gas & Electric (SDG&E) reciben el beneficio en agosto y septiembre, con un monto que varía según la compañía.

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) estableció para 2026 distintos montos según la compañía eléctrica. Para las tres principales empresas del estado, el crédito de septiembre es de 36,18 dólares para PG&E, US$36 para SCE y US$49,36 para SDG&E.

Según las normas de la medida impulsada por Gavin Newsom, el importe es fijo para los clientes residenciales de una misma compañía y no depende del consumo de electricidad ni del monto de la factura. La diferencia entre los valores responde al proveedor y a los fondos correspondientes a cada empresa dentro del programa.

La CPUC señala que más de 11 millones de hogares reciben cada año el Crédito Climático de California para electricidad, mientras que otros millones reciben créditos vinculados al servicio de gas natural.

Cómo aparece el Crédito Climático de California en la factura

Los clientes elegibles no tienen que inscribirse ni presentar una solicitud para recibir el beneficio. El crédito se aplica directamente a la factura eléctrica.

En la factura puede aparecer como “CA Climate Credit” o “California Climate Credit”, junto con el importe correspondiente. La fecha exacta depende del ciclo de facturación de cada cliente, por lo que el descuento no necesariamente aparece durante los primeros días de septiembre.

Millones de residentes de California pueden ver el California Climate Credit como un descuento aplicado directamente en su factura de luz Freepik

Si el crédito no figura cuando corresponde, la CPUC recomienda contactar primero a la compañía eléctrica. La empresa puede consultar los registros de la cuenta y determinar si el beneficio fue aplicado o si existe algún problema.

Por qué el Crédito Climático de California llega en agosto y septiembre

El calendario del Crédito Climático de California cambió en 2026. Por decisión de la CPUC y en cumplimiento de un mandato estatal, las entregas para los clientes residenciales de PG&E, SCE y SDG&E pasaron de los meses tradicionalmente utilizados a agosto y septiembre, cuando las facturas suelen ser más elevadas por la demanda energética del verano.

Los clientes elegibles reciben en septiembre un crédito de hasta US$49,36 en su factura de electricidad, según la compañía proveedora CARE California - CARE

La modificación busca que el beneficio coincida con los períodos de mayor gasto y ayude a reducir los picos de las facturas eléctricas. El cambio se realizó sin modificar el mecanismo de entrega automática.

Cabe destacar que el calendario no es igual para todas las compañías. Los clientes de Bear Valley Electric, Liberty Utilities y Pacific Power reciben sus créditos en abril y noviembre.

Los clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (Ladwp, por sus siglas en inglés) y del Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento (SMUD, por sus siglas en inglés) no reciben el Crédito Climático de California a través del programa administrado por la CPUC. Estas entidades no están reguladas por la comisión estatal.