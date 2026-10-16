California aprueba reembolsos por conciertos cancelados y frena la reventa especulativa de entradas

La venta de entradas para eventos en California tendrá nuevas condiciones a partir de 2027. El gobernador Gavin Newsom aprobó el proyecto AB 1349, promovido por el asambleísta Isaac Bryan, que busca impedir las operaciones de reventa sin disponibilidad real de los boletos y establecer responsabilidades para las empresas que facilitan esas transacciones.

Qué cambia con la ley AB 1349 en California

La medida fue promulgada el 27 de septiembre y quedó incorporada como el capítulo 474 de los estatutos del año en curso.

Entre sus disposiciones, establece controles para los mercados digitales, reglas sobre devoluciones y sanciones para quienes incumplan las condiciones de venta.

Esta normativa prohíbe de manera estricta la venta especulativa de boletos, lo que obliga a las plataformas de reventa a implementar controles preventivos efectivos contra esta práctica desleal Imagen creada con IA

El objetivo de la legislación es reducir las prácticas que pueden perjudicar a los consumidores durante la adquisición de entradas para conciertos y otros espectáculos públicos.

La norma también contempla medidas contra la manipulación de los sistemas de compra y la publicación de información falsa sobre la disponibilidad de boletos.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la prohibición de ofrecer entradas que el vendedor todavía no posee ni tiene garantizadas legalmente.

La restricción alcanza a quienes anuncien, publiquen o vendan boletos sin contar con ellos o sin una autorización expresa del organizador o del recinto.

Para demostrar que dispone de una entrada, el comerciante debe haber pagado el importe completo, contar con una confirmación de compra y tener un derecho legal exigible para recibir la misma.

La finalidad es evitar que se comercialicen boletos cuya entrega no está asegurada al momento de concretar la operación.

La ley de California establece un marco normativo de protección al consumidor en la venta y reventa de entradas para conciertos y espectáculos Amy Harris - Invision

Las plataformas de reventa también tendrán obligaciones específicas:

Deberán adoptar medidas razonables para identificar y bloquear publicaciones especulativas.

No podrán procesar pagos, cobrar comisiones ni facilitar transacciones cuando sepan, o actúen de manera imprudente, que el vendedor no dispone del boleto ni tiene autorización para ofrecerlo.

Cuáles son las sanciones por vender entradas que no se entregan

La AB 1349 establece consecuencias económicas para los vendedores y las plataformas que incumplan las condiciones de la operación y no entreguen las entradas al precio acordado.

En esos casos, el comprador podrá reclamar una compensación civil equivalente al doble del importe contratado por el boleto.

La reparación no se limita al costo de la entrada; también contempla el reintegro de los gastos no reembolsables que el consumidor haya pagado de buena fe para asistir o intentar asistir al evento, como pasajes y alojamiento. A esto se pueden sumar las costas judiciales y los honorarios razonables de los abogados.

La ley incorpora consecuencias penales para determinadas conductas. Las infracciones vinculadas con la venta de entradas, la evasión de límites de compra y la publicidad engañosa pueden encuadrarse como delitos menores , según las disposiciones aplicables.

, según las disposiciones aplicables. De esta manera, la responsabilidad puede alcanzar tanto a los vendedores como a las empresas que intervengan en las operaciones.

Bots, cuentas falsas y páginas que imitan canales oficiales

Otra parte de la normativa apunta a impedir que compradores o revendedores utilicen herramientas automatizadas para eludir las restricciones impuestas por los organizadores.

La ley prohíbe emplear bots, múltiples direcciones IP o cuentas falsas para superar los límites de compra o evitar las filas virtuales y otros mecanismos de acceso.

para superar los límites de compra o evitar las filas virtuales y otros mecanismos de acceso. También se prohíben los sitios web y dominios que puedan confundirse con los canales oficiales de artistas, recintos u organizadores .

. Las plataformas no podrán presentar una operación de reventa como si fuera una compra directa al proveedor original ni afirmar falsamente que las entradas están agotadas cuando todavía existen remanentes disponibles en el sitio principal.

Estas disposiciones buscan que los consumidores puedan identificar quién vende las entradas y conocer la disponibilidad real antes de pagar. Las empresas deberán revisar tanto sus publicaciones como la forma en que presentan la información durante el proceso de compra.

Qué ocurre si se cancela o cambia un espectáculo

La legislación incluye condiciones para proteger a quienes compran entradas y luego enfrentan modificaciones en la programación. Si un evento se cancela, el consumidor deberá recibir la devolución completa del importe abonado.

En caso de que el espectáculo se posponga, cambie de fecha o sea reprogramado, el comprador podrá solicitar un reembolso íntegro .

. Las plataformas y los vendedores deberán contemplar estos supuestos dentro de sus procedimientos de devolución.

El cumplimiento de estas obligaciones se suma a los controles contra la reventa especulativa y la publicidad engañosa.

Las empresas deberán adaptar sus operaciones para evitar transacciones que no puedan garantizar y responder cuando incumplan las condiciones establecidas.

Cuándo entra en vigor la nueva legislación

De acuerdo con el calendario ordinario de entrada en vigor de las leyes estatales, la normativa comenzará a regir el 1° de enero de 2027, al no incluir una cláusula especial de urgencia.

Desde esa fecha, las plataformas de reventa deberán contar con mecanismos para detectar publicaciones irregulares, controlar la información sobre los boletos y cumplir con las obligaciones de entrega y devolución.