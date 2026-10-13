Newsom firmó la ley para la nueva suspensión de licencias de conducir en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 25 de septiembre un paquete de leyes que endurecen las sanciones contra quienes conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas. Entre las medidas se encuentra una norma que contempla una suspensión de la licencia de conducir por seis años para determinados infractores reincidentes que provoquen lesiones a otra persona. La disposición entrará en vigor el 1° de enero de 2031.

Qué condenas pueden provocar una suspensión de seis años en California

De acuerdo con el comunicado, la AB 1687, conocida como Irene’s Law, contempla una suspensión de 72 meses cuando una persona es condenada por causar lesiones corporales a otra persona, siempre que el hecho ocurra dentro de los diez años posteriores a cuatro o más condenas previas que cumplan los requisitos legales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, posa junto a familiares de víctimas de conducción bajo los efectos del alcohol al firmar un paquete de leyes Oficina del Gobernador de California

Para que se aplique la medida, deben cumplirse las condiciones previstas en la ley:

Una condena por la infracción actual: conducir bajo los efectos de sustancias y causar lesiones corporales a otra persona.

conducir bajo los efectos de sustancias y causar lesiones corporales a otra persona. Cuatro o más condenas previas calificadas: deben corresponder a infracciones específicas registradas dentro del período de diez años establecido por la ley.

deben corresponder a infracciones específicas registradas dentro del período de diez años establecido por la ley. Una sanción de 72 meses: el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) aplica la suspensión prevista por la norma.

el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) aplica la suspensión prevista por la norma. Requisitos para recuperar el privilegio de conducir: la persona debe cumplir las condiciones legales correspondientes, que pueden incluir un programa de educación o tratamiento, un dispositivo de bloqueo de encendido y una prueba de responsabilidad financiera.

Entre los antecedentes que pueden computarse figuran determinadas condenas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), causar lesiones al conducir intoxicado y ciertas infracciones de conducción temeraria relacionadas con el consumo de alcohol, conocidas como wet reckless. No cualquier infracción de tránsito ni cualquier antecedente por consumo de alcohol reúne los requisitos previstos.

La norma también contempla la posibilidad de solicitar una licencia restringida después de cumplir el período mínimo exigido y satisfacer las condiciones legales. Esto no significa que el permiso se restituya automáticamente ni que desaparezca la sanción de seis años. La disposición comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2031.

Qué dijo Newsom sobre las nuevas sanciones por conducir intoxicado

Al anunciar la firma del paquete legislativo el 25 de septiembre, Newsom sostuvo que conducir bajo los efectos de sustancias es inexcusable, especialmente cuando provoca la muerte de otra persona.

El gobernador afirmó que su administración no permanecerá al margen mientras se pierden más vidas y las familias sufren consecuencias irreversibles por decisiones de conducir intoxicado. El comunicado oficial señaló que las medidas buscan reducir la reincidencia, reforzar la responsabilidad penal y evitar nuevas muertes en las carreteras.

Una de las leyes firmadas por Newsom establece la suspensión de 72 meses en determinados casos de conducción bajo los efectos de sustancias con lesiones y antecedentes específicos gov.ca.gov

Qué cambia con las otras leyes que firmó Gavin Newsom

Además de la AB 1687, el paquete incluye otras tres normas que modifican distintas consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La SB 907, conocida como Braun’s Law, lleva el nombre de Braun Levi, un estudiante de 18 años que murió en mayo de 2025 tras ser atropellado por un presunto conductor reincidente bajo los efectos del alcohol.

La norma busca que quienes consiguen que una acusación por conducir intoxicados se reduzca a un cargo menor reciban una advertencia formal sobre los riesgos de esa conducta. Si reinciden y provocan una muerte, podrían enfrentar cargos más graves, incluido asesinato, según las circunstancias y la legislación aplicable.

En tanto, la AB 1546 endurece las consecuencias penales para determinadas personas condenadas por conducir bajo los efectos de sustancias y que cuentan con antecedentes específicos. Según las circunstancias, la infracción puede ser punible como delito grave, con penas más severas que las previstas para un delito menor.

La AB 1685 aumenta de dos a tres los puntos que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) asigna a determinadas condenas por homicidio vehicular relacionado con intoxicación y negligencia grave. La medida afecta el historial de conducción de las personas condenadas y no establece, por sí sola, una suspensión de seis años para todos los casos.

Cuándo entran en vigor las nuevas leyes de California

Aunque Newsom firmó el paquete el 25 de septiembre, las disposiciones no tienen necesariamente el mismo alcance ni las mismas condiciones de aplicación.

La AB 1687, que contempla una suspensión de 72 meses para determinados conductores reincidentes que causen lesiones, comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2031. Las otras leyes modifican sanciones penales y reglas sobre los puntos del historial de conducción, según el tipo de infracción y los antecedentes de cada persona.